O que fazer em Jarinu? Passeio a cavalo, vinícolas e fartura da roça a menos de 100km de SP

Parte da região metropolitana de Jundiaí e a menos de 100 quilômetros da capital paulista, Jarinu é uma das dez cidades que compõem o Circuito das Frutas de São Paulo. O consórcio tem como foco a criação de roteiros turísticos e eventos que explorem a riqueza rural da região.

“Por ser uma cidade de tradição agrícola, a gente tem um turismo rural forte. Temos essa característica bem interiorana de cidade que acolhe, com paisagens bonitas e atrativos, como passeio a cavalo, café da manhã na roça, conhecer produtos locais como queijos, geleias, vinhos…”, lista a secretária municipal de Cultura, Turismo e Lazer, Renata Cabrera de Morais.

Igreja Matriz na praça central de Jarinu (SP) Foto: Leo Souza / Estadão

Uma das datas mais aguardadas no calendário de Jarinu, de cerca de 30 mil habitantes, é a Festa do Morango, feita em parceria com a vizinha Atibaia, e que este ano chegou à sua 38ª edição em dois fins de semana (junho e julho). A fruta ser o símbolo oficial da cidade, mas um dos planos de Renata para aumentar a oferta turística é lançar em novembro a primeira Festa da Colheita.

“Queremos mostrar a variedade agrícola e de gastronomia associada de Jarinu”, afirma, acrescentando que os produtores locais também investem em frutas como atemoia, pêssego, ameixa e uva, com boa concentração de vinícolas na região. “Quem vem a Jarinu encontra todas as características da vida simples do interior, com muito acolhimento eexperiência para conhecer nossos produtores rurais.”

Abaixo, veja dicas de vinícolas, restaurantes e passeios para aproveitar a riqueza rural de Jarinu.

Equoterapia no Coração a Galope

Faz mais de 20 anos que Cátia Biasini Alberico promove passeios a cavalo pelas trilhas no sítio Coração a Galope, que herdou do pai. Com acessibilidade para pessoas com deficiência de mobilidade e experiências sob medida para crianças de todas as idades, ela aproveitou o espaço para associar a exploração da beleza natural que rodeia a propriedade com equoterapia.

Cátia Biasini no redondel onde treina os cavalos do Coração a Galope Foto: Leo Souza / Estadão

“A partir do momento que você está em cima de um cavalo, vê o mundo lá de cima. A possibilidade de dominar um bicho de 500 quilos te mostra que ‘opa, consigo controlar algumas situações, ter os controles das rédeas da vida’”, diz Cátia. O método interdisciplinar, ela aponta, explora ainda a coordenação motora e o equilíbrio e pode ser benéfico para qualquer pessoa.

No dia da visita, o Estadão fez um passeio livre pela fazenda, acompanhado da égua Serena, que faz jus ao nome e, exceto pela mania de balançar a cabeça, se manteve mansa e tranquila em todo o percurso. A trilha completa dura aproximadamente uma hora e tem subidas aqui e ali pela Serra do Japi, mas no geral o percurso é fácil, mesmo para o repórter, que não cavalgava havia mais de 15 anos e descobriu que é como andar de bicicleta.

Passeio a cavalo no sítio Coração a Galope Foto: Leo Souza / Estadão

Quem nunca teve a experiência de cavalgar, Renata também dá um treinamento inicial dentro do redondel. A principal dica para aproveitar o passeio é levar uma garrafa com água, não esquecer o protetor solar e, se possível, usar também boné ou chapéu para proteger o rosto do sol.

Também não estranhe se os cães da fazenda acompanharem a trilha. Eles são empolgados, mas os cavalos estão acostumados com a companhia.

Restaurante Vinícola Santa Bruna

A Santa Bruna foi adquirida pelos pais de Maurício Pan em 1990 e, desde então, a família tem se dedicado ao cultivo da uva, que hoje se espalha por mais de 2,8 mil videiras na propriedade. Desde então, a produção do próprio vinho abriu o caminho para a abertura de um restaurante italiano no sítio, que expandiu seus serviços para receber também grupos de visita aos fins de semana.

Restaurante e Vinícola Santa Bruna reúne produção própria de licores e vinhos com cozinha italiana em Jarinu Foto: Leo Souza / Estadão

“Papai começou a ter interesse no cultivo da uva e a fazer o próprio vinho, com a ajuda de um amigo que conheceu e começou a dar dicas da região”, conta Maurício. “Ele começou a ter a ideia de que o sítio precisava se auto-sustentar, então partiu para o vinho e o restaurante.”

Nos últimos anos, o sítio tem recebido excursões voltadas para o público mais velho, em que o objetivo é aproveitar o ritmo lento do interior, passar uma tarde descansando pela propriedade, degustar os vinhos, licores e cachaças, se divertir com uma partida de bingo ou aproveitar as delícias do restaurante.

“É um passeio mais rural e tranquilo, para as pessoas passarem na gruta, sentarem no lago, contar muita prosa e colocar o assunto em dia”, explica Pan.

Ao lado da mãe, Maurício Pan cuida do Restaurante e Vinícola Santa Bruna desde que o pai morreu Foto: Leo Souza / Estadão

Além do repouso em meio à natureza, os interessados podem se aprofundar um pouco mais na vitivinicultura do Santa Bruna (que tem rótulos bordeaux, rosé e branco), desde a visita pelos vinhedos até a adega onde a bebida é engarrafada e rotulada. Dependendo do clima, outra possibilidade é passar o tempo dedicado a uma leve pescaria no lago central.

Cogumelos Mazzei

Nem só de frutas vive o turismo rural de Jarinu. A produção dos Cogumelos Mazzei, por exemplo, é conhecida e indicada por todos na cidade. Na loja, você consegue ver o cultivo dos diferentes tipos de cogumelos, comprá-los in natura e ainda observar como são produzidos.

Outras sugestões

Na Praça da Matriz, no centro, o Coreto é um dos pontos de maior orgulho para os moradores de Jarinu, que o elegeram para representar o novo logotipo da cidade. Logo abaixo dele, o tradicional Sorvete do Tadeu tem enorme variedade de sabores caseiros, com destaque para o coco queimado (importante levar dinheiro físico para experimentar, porque ele não aceita cartões nem pix por lá).

Coreto na praça central de Jarinu foi eleito para ser representado no novo logotipo da cidade Foto: Leo Souza / Estadão

Para quem curte uma adrenalina sobre duas rodas, o SP Race Park é um espaço dedicado ao motocross, que também fica nos limites de Jarinu. Vale dar uma olhada na agenda e checar se há um encontro ou competição antes de visitar.

Serviço

Coração a Galope

Endereço: Rodovia Edgard Máximo Zambotto km 62 Jarinu SP - Jarinu - SP 13240-000

Mais informações: https://facebook.com/coracaoagalopejarinu/ ou https://www.instagram.com/coracaoagalopeequoterapia/

Restaurante e Vinícola Santa Bruna

Endereço: Estrada Municipal Xisto Valter Bernucci, KM 1.5 - Dos Pereiras, Jarinu - SP, 13240-000

Mais informações: https://www.facebook.com/vinicolasantabruna/

Cogumelos Mazzei

Endereço: Av. São Luiz, 448 - Maracanã, Jarinu - SP, 13240-000

Mais informações: https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br/local/cogumelos-mazzei/

SP Race Park

Endereço: Xisto Valter Bernucci - Estrada Mun. - Dos Pereiras, Jarinu - SP, 13240-000

Mais informações: https://spracepark.com.br/

Sorvete do Tadeu

Endereço: Praça Nossa Senhora do Carmo, S/N. Bairro, Centro. CEP, 13240-000