Polícia prende 9 do grupo de Zinho, apontado como ‘maior miliciano do Rio’

As prisões foram fruto de ação integrada e de inteligência entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), e a Polícia Militar. A defesa não foi localizada.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o grupo integra a organização criminosa de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso no final do ano passado. Ele era considerado pelas autoridades o líder miliciano “mais procurado” do Estado do Rio de Janeiro, e estava foragido desde 2018. O miliciano foi transferido para um presídio federal em fevereiro.