Porto de Santos: caça a drogas com scanner inclui cargas de Rússia, Israel e 8 países; veja lista

2024: 1.623 kg (até julho)

2023: 7.143 kg

2022: 16.075 kg

2021: 16.917 kg

2020: 20.572 kg

Relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, de 2022, apontou que organizações criminosas no Brasil têm buscado portos menores no Nordeste e no Sul do País para diversificar as vias de escoamento de cargas ilegais. O documento, que não cita quais terminais têm sido usados, diz que essa tendência se intensificou na pandemia.

O Porto de Salvador, por exemplo, é visto como alternativa aos terminais de Santos e do Rio de Janeiro, já muito visados por operações policiais para o tráfico internacional. Uma das causas, como mostrou o Estadão, é o avanço do Bonde do Maluco (BDM) na Bahia.