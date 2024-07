Cargas de café e açúcar: apreensões de cocaína triplicam no Porto de Santos em uma semana

Em dois dias, a Alfândega da Receita Federal apreendeu no Porto de Santos mais do que o triplo da quantidade de cocaína que havia sido interceptada por lá em todo o ano de 2024. Ao todo, 1.262 kg da droga foram encontrados nesta semana, número superior aos 361 kg localizados de janeiro a junho. As possíveis causas da alta repentina ainda são apuradas.

Nesta quinta-feira, 4, a Receita interceptou um total de 380 kg de cocaína em um de dois contêineres de um carregamento de 42 toneladas de café cru em grão. A apreensão, a quinta do ano, se deu dentro de um dos mais de 50 terminais do Porto de Santos, considerado o maior do hemisfério sul. O navio cargueiro onde a droga seria embarcada ia para o porto de Gotemburgo, na Suécia, mas ainda faria baldeação no porto de Antuérpia, na Bélgica, o que dificulta a compreensão de qual seria o destinatário final da cocaína apreendida.

Receita interceptou um total de 380 kg de cocaína em um de dois contêineres de um carregamento de 42 toneladas de café Foto: Receita Federal/Divulgação

Como mostrou o Estadão, antes da apreensão desta quinta, a Receita Federal já havia realizado na manhã de terça-feira, 2, a maior apreensão de droga do ano no Porto de Santos: 882 kg de cocaína foram interceptados em só um contêiner. A carga estava escondida em meio a uma remessa de 677 toneladas de açúcar, segundo as autoridades.

O navio para onde os entorpecentes seriam levados tinha como destino a Guiné, na África Ocidental. Mas, antes de chegar até lá, também faria baldeação em Antuérpia.

“Como a Europa é um grande consumidor da cocaína, mais provavelmente a droga iria ser retirada ainda por lá”, afirmou na última terça Richard Neubarth, delegado da Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos.

Como mostrou o Estadão, o Primeiro Comando da Capital (PCC), principal organização criminosa a operar no Porto de Santos, tem a Europa como o principal destino dos carregamentos que saem do Brasil.

Por lá, o grama da cocaína pode chegar a US$ 85 (R$ 480, na cotação atual). Em países vizinhos ao Brasil, como Colômbia, Peru e Bolívia, a mesma quantidade pode ser comprada por apenas US$ 1 (R$ 5,65).

O lucro com o tráfico internacional é tamanho que a organização criminosa aumentou o envio de drogas para a África como forma de diversificar suas rotas. Muitas vezes, enviar a droga para lá pode facilitar a destinação posterior para países de Ásia, Oceania e Europa.

Conforme Receita, em ambos as apreensões desta semana, o entorpecente foi encontrado durante a execução de trabalhos de vigilância e repressão aduaneiras, realizados continuamente por equipes da Alfândega. As identificações da carga ilícita contaram com auxílio de um cão farejador.

Após confirmada a “contaminação” (quando há presença de droga em meio a cargas aparentemente lícitas), a conduta padrão é acionar a Polícia Federal para realizar a perícia no local onde a cocaína foi encontrada a fim de subsidiar a investigação sobre as origens e destinação da droga. Em muitos casos, as atividades ocorrem de forma alheia às transportadores.

Quais foram as outras interceptações realizadas neste ano pela Receita?

20 de março: 46 kg de cocaína estavam escondidos na estrutura do contêiner refrigerado com destino a Sydney, na Austrália;

estavam escondidos na estrutura do contêiner refrigerado com destino a Sydney, na Austrália; 05 de junho: 271 kg de cocaína foram encontrados na carga de papel sulfite com destino a Le Havre, na França;

foram encontrados na carga de papel sulfite com destino a Le Havre, na França; 24 de junho: 44 kg de cocaína foram localizados na estrutura do contêiner refrigerado com destino a Roterdã, na Holanda. Quantos quilos de cocaína foram apreendidos em outros anos no Porto de Santos? Ainda com a apreensão desta quinta, a quantidade de cocaína apreendida neste ano segue em patamar bem abaixo do que se viu em períodos anteriores, segundo dados da Receita. Confira abaixo a quantidade interceptada não só em 2024, como em outros anos:

2024: 1.623 kg

2023: 7.143 kg

2022: 16.075 kg

2021: 16.917 kg

2020: 20.572 kg

Uma das hipóteses para isso é que o crime organizado tem diversificado os portos usados para enviar cocaína ao exterior. O Porto de Salvador, por exemplo, é visto como alternativa aos terminais de Santos e do Rio de Janeiro, já muito visados por operações policiais, para o tráfico internacional.

Em Santos, como mostrou o Estadão em reportagem especial publicada neste ano, por mais que o tráfico via contêineres seja mais “tradicional”, uma tática que tem ganhado força no período recente é o uso de “caixas de mar” (recipientes localizados no casco).