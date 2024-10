Prédio do ouro da Revolução de 32 e mais: veja imóveis históricos que Santa Casa pôs à venda em SP

Alguns dos prédios, para uso residencial, comercial e misto, foram obtidos em doação há quase um século. No caso do Ouro para o Bem de São Paulo, o edifício de 13 andares foi construído com doações de alianças de casamento das senhoras paulistanas durante uma campanha para arrecadar fundos para a revolução de 1932, na qual São Paulo enfrentou as tropas federais no governo de Getúlio Vargas. Com o fim dos combates, e com receio de que a sobra de ouro fosse confiscada pelo governo federal, ela foi doada à Santa Casa de Misericórdia.

A instituição decidiu construir o prédio residencial para obter recursos com as locações. O edifício, construído em art déco no Largo da Misericórdia, no Centro Histórico, foi concluído em 1939. A fachada do prédio, com formato ondulado, representa a bandeira paulista, com treze listas – uma por andar.