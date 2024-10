Da Faria Lima à USP, prédios de madeira ganham força em São Paulo e devem se espalhar

Tendência em países desenvolvidos, a construção industrializada em madeira tem crescido em resposta às mudanças climáticas e à busca por construções neutras em carbono. Neste ano, esteve na vitrine com as Olimpíadas de Paris, assim como está em outros tantos projetos na Europa, Oceania e América do Norte, como os quarteirões do YouTube no Vale do Silício.

O crescimento também ocorre no Brasil, embora não no mesmo ritmo, segundo especialistas e empresas do setor. Nesse cenário, São Paulo está entre os destaques, com variados projetos em planejamento, em obras e, alguns, entregues.