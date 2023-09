Quem era Binho Bezerra, bilionário achado morto em casa no Guarujá

SOROCABA - O empresário José Bezerra de Menezes Neto, o Binho Bezerra, de 67 anos, encontrado morto com sua mulher, Luciana Bezerra, de 62, em sua mansão de praia, no Guarujá, no litoral de São Paulo, tinha forte expressão no cenário social e empresarial de Fortaleza. Torcedor e apoiador do Ceará Sporting Club, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, ele também colaborava com instituições beneficentes do Estado, como a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

Binho Bezerra ostentou por muitos anos o título de banqueiro mais jovem do Brasil, quando foi empossado presidente do Banco Industrial e Comercial do Ceará (BicBanco), fundado em 1938 por sua família, em Juazeiro do Norte. Ele fez parte da terceira geração de controladores do banco, vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.

O ex-banqueiro apareceu na última lista de bilionários da revista Forbes, divulgada em dezembro de 2022, na 205ª posição no ranking dos mais ricos do Brasil, com patrimônio familiar de R$ 1,55 bilhão. Na lista, Binho aparece em 9º lugar entre os bilionários do Ceará, dois postos atrás do empresário e político Tasso Jereissati, empreendedor do ramo de shoppings centers.

Binho Bezerra nasceu em Olinda (PE) em 1957, mas ainda na infância se mudou para Juazeiro do Norte, no interior cearense. Ele era filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Humberto Bezerra, irmão gêmeo do ex-governador cearense Adauto Bezerra.

Humberto foi deputado federal e, em 1970, se elegeu vice-governador do Estado. Presidente do BicBanco, ele morreu em março de 2020, aos 93 anos, em decorrência de complicações de uma cirurgia.

Foto: Denise Andrade/Estadão

Em 2013, mesmo ano em que concluiu a venda do BicBanco aos chineses, Binho recebeu o título de cidadão cearense da Assembleia Legislativa, pela relevância de seu trabalho e contribuição para a economia do Ceará. Após a carreira de banqueiro, Menezes abriu a empresa Ademicon, tida como a primeira administradora de consórcios de imóveis do Brasil, e passou a atuar também no mercado imobiliário. Ele detinha também a empresa BM Empreendimentos.

O casal deixou três filhos, Marcelo, Rafael e Rodrigo. O governador cearense, Elmano de Freitas (PT), lamentou as perdas e pediu que “Deus conforte o coração dos amigos e familiares. Em nota, o time do Ceará chamou Binho de “ilustre torcedor alvinegro”.





Vazamento de gás é principal hipótese para mortes

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Guarujá. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o filho do casal acionou a Polícia Militar, que preservou o local da ocorrência. A suspeita é de que as mortes possam ter sido causadas por um vazamento de gás.

Também em nota, a prefeitura do Guarujá informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 11h30 para atender a uma ocorrência em um condomínio na Praia de São Pedro. No local, a equipe encontrou o casal já sem vida.