Rosas de Ouro é campeã do Carnaval de SP após apuração decidida no último jurado

Depois de uma apuração emocionante, decidida no último jurado e no critério de desempate, a Rosas de Ouro é a campeã do carnaval de São Paulo de 2025. Na apuração das notas dos desfiles do grupo especial, realizada nesta terça, 4, a tradicional escola, heptacampeã do grupo especial, terminou a disputa com 269.8 pontos e vai levar para sua quadra, na Freguesia do Ó, o oitavo título da sua história.

Representantes da Rosas de Ouro levantam o troféu de campeã do desfile de 2025 no Sambódromo Foto: Werther Santana/Estadao

PUBLICIDADE A Tatuapé terminou a disputa na segunda colocação com a mesma pontuação da Rosas, mas, pelo critério de desempate - que considera as notas que são descontadas em ordem inversa a dos quesitos julgados - a Roseira acabou sendo a campeã isolada. A Rosas de Ouro recebeu um 9.9 como menor nota, enquanto a Tatuapé, 9.8. Na terceira colocação, terminou a Gaviões da Fiel, seguida Mocidade Alegre e Camisa Verde e Branco - todas com a mesma pontuação de 269.7. As cinco melhores agremiações voltam ao Sambódromo do Anhembi para participar do desfile das campeãs no próximo sábado, no dia 8 de março.

Rosas de Ouro conquista o título do carnaval de São Paulo de 2025. Foto: Alex Silva/Estadão

O último título da Rosas havia sido conquistado em 2010. “Nós saímos do 11º lugar (colocação no ano passado) e chegamos em 1º lugar neste ano. O jogo virou”, afirmou Osmar Costa, vice-presidente da escola. “Esse é um sorriso de campeã. Nós sabíamos que a decisão seria no último quesito”, diz Angelina Basílio, presidente da escola.

A expressão “o jogo virou”, repetida por vários integrantes após a conquista, é uma referência direta ao tema defendido pela escola no Sambódromo. A agremiação escolheu o enredo Rosas de Ouro em uma Grande Jogada, com a temática sobre a importância dos jogos e a vontade de vencer.

Festa na quadra da Rosas de Ouro pela conquista do troféu do carnaval de São Paulo em 2025 Foto: Alex Silva / Estadão

Com um desfile carregado na cor rosa, sua marca registrada, a agremiação encantou o público do começo ao fim: com uma comissão de frente simulando uma máquina caça-níquel, símbolo da jogatina, até o quarto e último carro alegórico, que trazia personagens importantes como a dupla Mário e Luigi, criações ícones da empresa Nintendo, desenvolvedora de aparelhos e jogos de videogame.

A Unidos do Tucuruvi e a Mancha Verde foram as escolas que tiveram a menor pontuação entre todas. As agremiações ficaram na 13ª e 14ª colocações, respectivamente, e foram rebaixadas. No ano que vem, elas desfilarão pelo grupo de acesso I.

A apuração das notas seguiu a ordem dos critérios estabelecidas em sorteio: enredo, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução. Assim como nos últimos anos, cada quesito foi avaliado por quatro jurados e a nota mais baixa foi descartada.

Apuração teve alternância das líderes nas últimas notas

Em uma apuração acirrada, com alternância entre as líderes da classificação nas últimas notas, o título para a Rosas de Ouro veio com o jurado final do último quesito, Evolução. Camisa Verde e Branco e Águia de Ouro, que chegaram a liderar a disputa durante boa parte apuração, tiveram descontos nas últimas avaliações.

As escolas Acadêmicos do Tatuapé e Mocidade Alegre, que corriam por fora, chegaram a ficar perto do título, mas também tiveram descontos importantes que provocaram queda na classificação. Com tantas mudanças, Gaviões da Fiel também tinha motivos para acreditar no título.

Porém três notas 10 - e um 9.9 descontado - a Rosas de Ouro sagrou-se campeã. Tatuapé também teve pontuação máxima (30 pontos) no quesito, mas um 9.8 descontado fez o título pender para a “Roseira”.

O destaque também para a escola Mancha Verde, que acabou sendo rebaixada. A agremiação, ligada à torcida organizada do Palmeiras, fez bons desfiles nos últimos anos, com dois títulos e um vice-campeonato entre 2019 e 2024.

Porém, o cortejo deste ano, não conseguiu agradar os jurados e, com muitos descontos em praticamente todos os quesitos, foi rebaixada na última colocação. Outra escola a sofrer o descenso para o grupo de acesso foi a Acadêmicos do Tucuruvi.

Águia de Ouro perde com Mestre-Sala e Porta-Bandeira, mas se recupera no decorrer da apuração

No primeiro quesito avaliado, Enredo, os jurados foram rigorosos e as avaliações já causaram descontos importantes nas notas a ponto de criar, na classificação, uma divisão entre as agremiações.

Os problemas no enredo da Tucuruvi - Assojaba – A Busca pelo Manto, sobre a resistência indígena e a importância do manto para o povo Tupinambá - tiraram 7 décimos da escola. Os pontos descontados custaram caro para a agremiação, que se manteve na parte de baixo da tabela por toda a apuração.

A Mancha Verde também começou a apresentar a fragilidade que se repetiria ao longo de toda a apresentação das notas, com três décimos descontados.

Classificação final do grupo especial do carnaval de SP

Rosas de Ouro - 269.8 Tatuapé - 269.8 Gaviões da Fiel - 269.7 Mocidade ALegre - 269.7 Camisa Verde e Branco - 269.7 Dragões da Real - 269.6 Águia de Ouro - 269.5 Estrela do 3° Milênio - 269.5 Vai-Vai - 269.4 Colorado do Brás - 269.3 Império de Casa Verde - 269.2 Barroca Zona Sul - 269.0 Acadêmicos do Tucuruvi - 269.0 Mancha Verde - 268.9