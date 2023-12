Saiba como pagar R$ 4,40 no Metrô e na CPTM por mais tempo, mesmo depois do reajuste

A tarifa do transporte sobre trilhos em São Paulo, via Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), vai aumentar de R$ 4,40 para R$ 5 a partir de segunda-feira, 1º de janeiro de 2024. Mas quem tiver créditos no Bilhete Único, o cartão de transporte da capital paulista, comprados antes da virada do ano, poderá utilizá-los no valor da tarifa antiga. O mesmo vale para o cartão TOP, que atende a Grande São Paulo.

Tarifa mais cara a partir de 2024 valerá para todas as linhas do Metrô e da CPTM em créditos comprados a partir de 1º de janeiro. Foto: Giovanna Castro/Estadão

Isto é, se uma pessoa carregar R$ 300 em um dos cartões de transporte aceitos pelo Metrô e CPTM até o domingo, dia 31 de dezembro, ela vai pagar R$ 4,40 em cada passagem até esses créditos se esgotarem. A partir da próxima recarga, de janeiro em diante, o valor atualizado, de R$ 5, começará a ser cobrado. O mesmo vale para integrações: quando o passageiro pegar ônibus e metrô, o valor será o mesmo de 2023, R$ 7,65.

Os valores citados consideram a tarifa comum. Para estudantes ou demais modalidades, o preço pode variar e chegar até a metade da tarifa ou zero. No site da SPTrans, é possível tirar dúvidas.

Como comprar créditos no Bilhete Único ou TOP?

É possível comprar créditos no Bilhete Único ou TOP em aparelhos de recarga nas estações do Metrô e da CPTM – cada bilhete tem uma máquina específica para ele. É possível utilizar dinheiro ou cartão de débito.

O aplicativo do cartão TOP, disponível para Android e para iOS, também permite fazer recargas, tanto no cartão TOP, quanto no Bilhete Único. Em alguns aplicativos de banco digital, como no da Picpay, também é possível recarregar o Bilhete Único com o dinheiro da conta.

Continua após a publicidade

Caso a recarga seja feita por aplicativos, é necessário validá-la no aparelho de recarga em terminais de Metrô e CPTM ou em ônibus.

Qual será o valor da integração depois que a tarifa subir?

Apesar da passagem do Metrô e da CPTM ter subido, a tarifa do ônibus da capital paulista permanecerá congelada em R$ 4,40. Por isso, em casos de integração, apenas o valor do transporte sobre trilhos será considerado como maior na conta.

A integração Metrô/CPTM com ônibus custará R$ 8,20 para recargas a partir de janeiro, considerando o bilhete comum.