Mais nove postos de atendimento passam a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Estado de São Paulo desde segunda-feira, 5. São seis unidades do Poupatempo e outras três geridas pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão vinculado à Polícia Civil. Na segunda-feira passada, 29, teve início o projeto-piloto, com a emissão do documento em nove pontos de atendimento da capital e da Grande São Paulo.

Conforme o governo do Estado, o serviço - agora disponível em 18 unidades e com agendamento pelo Poupatempo - será ampliado de forma gradual. A primeira via da CIN é gratuita.

“As vagas para os atendimentos serão inicialmente limitadas e ampliadas de acordo com a expansão do projeto para os demais postos.”

Os novos locais para atendimento são:

Postos do Poupatempo:

Cidade Ademar;

São Bernardo do Campo;

Osasco;

Franco da Rocha;

Santos;

Campinas.

As outras unidades são:

Demacro de Juquitiba;

Deinter 2 de Serra Negra;

Deinter 2 de Lindoia.

Na semana passada, a emissão foi iniciada pelos seguintes locais:

Postos do Poupatempo:

Lapa;

Itaquera;

Santo Amaro;

Sé;

Caieiras;

Guarulhos.

As outras três unidades são:

Descomplica em São Miguel, na capital;

Posto, em Barueri;

Atende Fácil de São Caetano do Sul.

A Carteira de Identidade Nacional usa o número do CPF como registro. O documento também traz um QR Code, que permite verificar sua autenticidade ou se ele foi roubado ou extraviado.

Segundo o governo estadual, o documento será o único válido em território a partir de 2032 - até lá, as carteiras de identidade antigas seguirão sendo aceitas normalmente.

Como fazer a solicitação do novo documento?