SP começa a emitir nova Carteira de Identidade Nacional em 9 postos de atendimento; veja onde

Para solicitar a CIN, é preciso baixar o aplicativo do Poupatempo e fazer agendamento prévio. A liberação de horários é feita de modo gradativo. No dia do atendimento, será preciso levar a certidão de nascimento ou de casamento.

O governo paulista informa que, para fazer a solicitação do documento, é preciso ter uma conta gov.br no nível Prata ou Ouro, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal e não possuir outra solicitação da CIN em andamento.