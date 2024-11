Banco Bmg: leitor reclama de débitos indevidos

Reclamação de Fulvio Armando: “Quero oficializar uma queixa contra o Banco Bmg, que está indevidamente realizando débito na minha conta de benefício do Inss e protelando uma solução. Tenho dois protocolos abertos diretamente Bmg, assim como também fiz uma reclamação no portal Consumidor.gov. Segundo o Bmg, eles ligam no meu celular (não tenho nenhum registro de ligação) e eu não respondo. Mas isso é falso, já que eu sou o principal interessado em resolver. Na verdade, eu ligo na ouvidoria, recebo o protocolo e eles informam que vão me informar sobre a situação da minha reclamação. Posteriormente, eu solicito falar com alguém e a ligação cai misteriosamente. Faz mais de ano que eles estão realizando este débito fraudulento nunca contratado ou assinado.”

Resposta do Banco Bmg: “Informamos que o Banco Bmg realizou diversas tentativas de contato com o Sr. Fulvio Armando, mas não obteve sucesso. Após uma análise profunda do caso, o Bmg identificou que ele é titular de um cartão formalizado em 6 de junho de 2022. Não foram identificadas irregularidades na contratação do cartão. O cartão mencionado foi utilizado para realização de saque depositado em conta de titularidade do consumidor. Os descontos realizados em folha e os pagamentos complementares, por meio da fatura, foram suficientes para encerrar o saldo devedor. Desta maneira, o Bmg realizou a exclusão da margem junto ao Inss. Por fim, o banco encaminhou para o consumidor a cópia do contrato que comprova a legitimidade da contração, o detalhamento das faturas e o comprovante do saque creditado em conta de titularidade do Sr. Fulvio.”

