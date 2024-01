Booking: leitor se queixa de reserva de hospedagem não realizada

Reclamação de Demerval Rodrigues: “Ao chegar ao hotel depois de um dia exausto de trabalho, na cidade de Brasília, fui informado pela recepção que não havia reserva no meu nome. Mostrei a confirmação e a recepcionista me informou que a Booking não havia passado minha reserva e que o hotel se encontrava lotado. Entrei em contato com o proprietário e o mesmo me informou, depois de algum tempo, que a Booking vendeu mais reservas do que tinha, ocasionando o fenômeno de “overbooking”. Liguei diversas vezes para o número 0800 da Booking e ninguém atendeu. O proprietário depois de muito tempo (cerca de três horas) conseguiu uma vaga em outro hotel, pois todos os hotéis de Brasília estavam lotados. Paguei pela nova hospedagem o valor de R$ 966,68. Este valor, assim como a reserva anterior (R$ 365) foram debitadas em meu cartão de crédito e o proprietário me assegurou que a diferença desses valores seria ressarcida em até três dias. Até o momento, a Booking.com devolveu apenas o valor da reserva inicial e não tenho quaisquer notícias com referência ao restante a ser ressarcido pela Booking.com. Enviei os recibos e se quer me responderam e o proprietário não responde meus WhatsApp.”

Resposta da Booking: “A Booking.com reembolsou o restante do valor para o consumidor e o pagamento está sendo processado via cartão de crédito.”

O leitor foi informado sobre a resposta da empresa. Se necessário, pode voltar a entrar em contato.