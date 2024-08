Carro híbrido: leitor cobra devolução de IPVA pago

Reclamação de Antonio Bruno de Carvalho: “Tenho um carro híbrido que permite solicitar à Prefeitura de São Paulo a devolução da quota parte do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) pago. Entrei com o meu pedido de devolução referente ao IPVA pago de 2023 no dia 21 de novembro de 2023, mas até o momento não fui atendido. Pelo portal, mostra que está em análise, mas sem mais nenhuma informação. Quando entro em contato pelo telefone 156 dizem que tenho que ver no site da Secretaria da Fazenda, mas lá não aparece nada. Não sei mais a quem recorrer, por isso solicito a ajuda dos senhores. Desde já agradeço a ajuda.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, informa que o pedido de devolução da quota parte do IPVA 2023 do veículo – modelo HAVAL - GWM Motors ano 2023-2024 foi deferido e os documentos estão em processamento. O crédito em conta corrente ou o desconto no IPTU será disponibilizado pela Secretaria da Fazenda (SF), conforme verba destinada ao fim.”

Posteriormente, o leitor disse que recebeu uma ligação da secretaria e a atendente ficou de retornar para mais informações.