Centro de São Paulo: leitora reclama de estabelecimentos com barulho excessivo

Cláudia Santos afirma que na Avenida Duque de Caxias, no centro de São Paulo, um bar e um lava rápido estão funcionando até altas horas da madrugada e aos fins de semana com mesas e churrasqueira na calçada e sempre com um som num volume insuportável de tão alto tocando músicas com palavras obscenas.

Reclamação de Cláudia Santos: “Depois de recorrer ao portal de atendimento da Prefeitura de São Paulo e depois também de ir pessoalmente à Subprefeitura da Sé implorar para ser atendida, restou pedir socorro a essa prestigiada coluna SP Reclama do Estadão na esperança de ser atendida. Moro no centro de São Paulo, na Avenida Duque de Caxias, no centro de São Paulo, e assim como eu, dezenas de famílias que moram no entorno não temos mais um dia de paz. Um bar e lava rápido irregulares, ou seja, sem licenças ou alvarás funcionam até altas horas da madrugada e aos fins de semana com mesas e churrasqueira na calçada e sempre com um som num volume insuportável de tão alto tocando músicas com palavras obscenas. É humilhante e constrangedor passar por isso ao lado de familiares. Não entendemos o propósito desses estabelecimentos funcionarem clandestinamente sem intervenção da Prefeitura. Qual o propósito de cidadãos que cumprem suas obrigações serem prejudicados por indivíduos que atrapalham e incomodam centenas de pessoas que moram nos quatro prédios residências do entorno desses estabelecimentos? Não sabemos mais o que fazer.”

Leitora se queixa de barulho em estabelecimentos do centro de São Paulo. Foto: Pixabay/Free-Photos

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que não constam, em sistema, nenhuma solicitação de fiscalização por transgressão à lei de ruído para a Avenida Duque de Caxias direcionadas ao Programa de Silêncio Urbano (PSIU). No dia 6 de abril deste ano, o PSIU atuou, a pedido da Subprefeitura Sé, em uma vistoria no local mencionado. Na ocasião, a fiscalização ocorreu às 21h41, e os estabelecimentos estavam fechados. A Subprefeitura Sé e o PSIU incluíram o endereço mencionado na próxima operação em bares da região central. A data não é informada para não atrapalhar a ação. É muito importante que os munícipes utilizem o Canal SP156 para incluir suas demandas no cronograma de trabalho da administração municipal. A população pode solicitar os serviços da Prefeitura por meio do Portal 156, acessível pelo site, no aplicativo SP156 e por meio da central de atendimento telefônico no número 156.”

