Cirurgia de catarata: leitora cobra agendamento de procedimento para o irmão

Reclamação de Jane Maria: “Venho por meio desta mensagem conseguir uma cirurgia de catarata para meu irmão Judson Jorge de Almeida, que há pouco tempo perdeu o único rim que já tinha transplantado e agora está com catarata. Ele está fazendo hemodiálise e esperando um transplante de rim. Eu, como sua irmã, vou fazer exames para saber se sou compatível para poder doar um dos meus rins para ele. Porém, ele está desesperado por não conseguir enxergar e chora muito. Já fez exames pelo Sistema Único de Saúde (Sus) e só pedem para ele aguardar. O trabalho dele é fazendo entrega pelo aplicativo, mas sem enxergar fica difícil para ele efetuar os pedidos. Por favor, consigam essa cirurgia de catarata para ele. O Sus está demorando muito. Desde agora agradeço imensamente.”

Resposta da Secretaria Municipal de Saúde: “A Secretaria Municipal da Saúde informa que o paciente J.J. A. está realizando exames pré-operatórios, e tem cardiologista agendado no Hospital Santa Casa de Santo Amaro, para avaliação pré-anestésica. Além disso, no dia 19 de setembro, às 7h30, possui exame de mapeamento de retina, na mesma unidade. A cirurgia será agendada após a conclusão de todos os exames necessários, visando assegurar a saúde do paciente.”

Posteriormente, a leitora entrou em contato para confirmar sobre os agendamentos que estão em andamento.