Claro: leitora reclama de dificuldade para entrar em contato com atendimento

Reclamação de Patrícia Arrais: “No dia 27 de maio deste ano, dirigi-me à loja da Claro no Shopping Santa Cruz para troca do meu chip físico por um chip virtual para minha linha de celular pós-paga que possuo com a Claro há quase 20 anos. Desde esse dia, fiquei sem serviços de conexão de dados e sem receber qualquer tipo de SMS no meu número, apesar das cobranças mensais integrais das faturas no mês a mês continuarem pela Claro. Em que pese as inúmeras reclamações para a operadora, inclusive com contato com o seu canal de ouvidoria, o problema persiste até a data de hoje. A Claro alega problemas técnicos os quais não sabe resolver. Ocorre que, desde o dia 25 de julho, estou sem qualquer tipo de serviço da operadora. Não consigo contato com os mesmos nem mesmo fazer a portabilidade da linha para outra operadora, pois estou impossibilidade de receber SMS. Busco uma solução imediata, pois já há meses passo por esse transtorno.”

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem da Sra. Patrícia, a Claro informa que entrou em contato com a cliente e confirmou a normalização e funcionamento do serviço telefônico. Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos.”Caso necessário, a leitora pode voltar a entrar em contato.