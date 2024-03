Enel: leitor cobra medição de consumo de energia na residência

Reclamação de Willian de Oliveira: “Pelo segundo mês consecutivo, o responsável por fazer a leitura do relógio na minha residência não apareceu no imóvel para fazer a medição. Como fica a situação? Tentei resolver pelo telefone 08007271120, falando com uma atendente e nada. Depois, em outra ligação, aguardei para ser transferido ao setor financeiro e nada. Ou seja, em ambas as ligações, eu fiquei pendurado mais de vinte minutos sem conseguir resolver o meu problema. Fico no aguardo. Muito obrigado pela atenção e me deem uma resposta o mais breve possível, por favor.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que houve um atraso na emissão de alguns lotes de faturas (contas de energia elétrica). A empresa esclarece ainda que, posteriormente, esses clientes receberam suas contas com a data de vencimento ajustada e sem qualquer cobrança de juros e multas. Para qualquer esclarecimento, a empresa orienta que os clientes entrem em contato pelos canais oficiais da Enel.”

Veja os contatos: