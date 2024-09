Enel: leitor cobra vista da companhia para analisar falha elétrica

Reclamação de Mário Marino: “Pedimos ajuda do Estadão para resolver um problema relacionado com energia elétrica que afeta um condomínio completo localizado na Rua Cayowaá, no Sumaré, zona oeste de São Paulo. Este é um problema muito sério que tem tirado o sono dos moradores. Está tendo muita oscilação de corrente elétrica (energia) e o elevador já queimou, já deu curto-circuito, um perigo porque pode pegar fogo. O condomínio já acionou a Enel diversas vezes e eles não fizeram absolutamente nada, por isso quero dar uma força, até porque envolve questões de segurança.”

Resposta da Enel Distribuição São Paulo: “A Enel Distribuição São Paulo informa que enviou equipe ao local e constatou níveis de tensão adequados, de acordo com limites regulatórios. Foi instalado equipamento de medição para registros e avaliação dos níveis de tensão durante sete dias. A Enel fez a retirada do equipamento e o fechamento da análise, informando mais detalhes sobre a situação da instalação elétrica. Foram realizadas análises e revisão na rede de distribuição e do ramal de ligação que atende a instalação. O cliente está ciente do atendimento.”