Magazine Luiza: leitor cobra cancelamento de cartão da loja

Reclamação de Marcelo Sá Nogueira: “Tentei várias vezes cancelar meu cartão Magalu, administrado pelo Itaú, pelo aplicativo e não consegui porque, propositalmente para dificultar, tem que passar por um especialista tornando o processo extremamente burocrático. Ao dificultar o cancelamento do cartão de forma rápida sem precisar passar por um atendimento online, que solicitam inúmeros dados, a Magalu e suas empresas financeiras parceiras violam a legislação que dá o direito ao cancelamento automático e, para piorar, facilita o crime já que se a pessoa teve o cartão furtado ou perdeu, não consegue o cancelamento urgente. Solicito ajuda para resolver o quanto antes este problema.”

Resposta do Magazine Luiza: “O Magalu informa que o cliente pode solicitar o cancelamento do Cartão Luiza de diversas formas. Presencialmente, ele pode se dirigir a uma loja física da companhia e, no setor de crédito, solicitar cancelamento. Outra maneira, é usando o aplicativo do Cartão Luiza para smartphones ou o site da companhia. Basta clicar em “Ajuda” e, depois, ‘cancelamento’. Para cancelar via site, o cliente deve acessar www.magazineluiza.com.br, depois ‘atendimento’, no menu superior, em seguida clicar na foto da Lu no canto inferior direito para abrir o chat e pedir para falar com um atendente. Ao ser conectado com um agente, solicite o cancelamento. E, por fim, na Central de Atendimento do Cartão Luiza, de segunda a sábado, das 6h às 22h, por meio dos telefones 3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 720 3030 (demais localidades).”

Posteriormente, o leitor confirmou que o cartão foi cancelado. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.