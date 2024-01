Falta de iluminação pública: leitora se queixa de falta de luz após fortes chuvas

Simone Santos Ferreira se queixa de falta de energia em postes de ruas da Vila Síria, na zona leste de São Paulo, após fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde de segunda-feira, 8. Segundo ela, não conseguiu entrar em contato com a Prefeitura de São Paulo para abrir ocorrência.

Reclamação de Simone Santos Ferreira: “Falta energia nos postes da Rua Apoquitaua, Rua Vicente Franco Ribeiro e Rua Tito Capinam, na zona leste de SP. Desde o início da tarde de segunda-feira, 8, com as fortes chuvas. Ouvimos barulhos durante a tempestade, o que pode ter ocasionado algum problema na iluminação pública. Eu e outros moradores tentamos falar com a Prefeitura de São Paulo para abrir uma ocorrência, mas sem sucesso. Peço auxílio para que a iluminação retorne, em razão dos riscos aos moradores da região que chegam tarde do trabalho.”

Resposta da SP Regula: “A SP Regula enviou uma equipe de manutenção para as ruas Apoquitaua, Vicente Franco Ribeiro e Rua Tito Capinam, na zona leste de São Paulo nesta terça-feira, 9. Após a manutenção no local, a situação está normalizada. Pedidos de reparo são atendidos, em geral, no prazo de 24 horas, mas o período pode ser estendido em situações como quedas de árvores, furto de cabos ou fenômenos naturais. As solicitações de manutenção de iluminação pública podem ser feitas pelo telefone 0800 779 0156″.

A tempestade que atingiu cidades da região metropolitana de São Paulo na segunda-feira ocasionou rajadas de vento de até 75 km/h no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, deixou ruas alagadas e interrompeu o serviço de energia em diferentes bairros.

A leitora foi informada sobre a resolução do problema na iluminação pública feita pelo órgão responsável. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.

Fortes chuvas atingiram a cidade de São Paulo na tarde de segunda-feira, 8, provocando queda de energia elétrica. Foto: Tiago Queiroz/Estadão - Foto: 08/01/24

