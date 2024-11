Ipiranga: leitor reclama de carros abandonados em rua da região

Reclamação de Daniel Aguado: “Há algumas semanas, cidadãos estão abandonando veículos pela Rua Lima e Silva, sem qualquer tipo de controle por parte da Prefeitura de São Paulo. Em plena luz do dia, utilizando guinchos, os carros têm sido largados aqui. Já efetuei inúmeras reclamações pelo 156 e nada foi resolvido. Os veículos servem para esconder bandidos, acumular lixo e impedir a coleta de lixo no condomínio. Gostaria de pedir uma ajuda, na tentativa de solucionar essa questão tão absurda.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Ipiranga: “A Subprefeitura Ipiranga informa que os veículos foram retirados do local pelos proprietários. Ao identificar um veículo em situação de abandono na vistoria, o veículo é adesivado e o proprietário notificado. Após o prazo de cinco dias, caso não seja retirado pelo proprietário, o veículo é considerado abandonado, retirado da via pública e encaminhado ao pátio da subprefeitura da região. As especificações sobre abandono de veículo estão dispostas na lei Nº 13.478 de 30 de dezembro de 2002 no art. 161. A solicitação pode ser feita pelo cidadão, por meio do SP156, tanto por ligação telefônica como por aplicativo.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.