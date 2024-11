Leitor reclama de restrição imposta por atendente para agendar exame solicitado por médico

Reclamação de Guilherme Vinícius: “Venho, por meio desta, apresentar uma reclamação formal em nome de minha mãe, que necessita de cuidados médicos regulares. Minha mãe esteve na UBS Mooca I - Rua Taquari para agendar uma consulta com o clínico geral. Após uma espera de aproximadamente três horas, ela conseguiu agendar uma consulta. Estive presente no dia da consulta e, durante o atendimento, o médico se mostrou extremamente atencioso, oferecendo diversas recomendações e encaminhamentos, entre eles para atendimento ginecológico e outros procedimentos necessários, como avaliação cirúrgica em função de uma hérnia, consulta com psiquiatra para tratar da ansiedade, neurologista, além de outros exames essenciais, como o eletrocardiograma com laudo. Minha mãe ficou muito satisfeita com o atendimento até chegar ao setor de regulação. O atendimento foi realizado por um funcionário, cujo comportamento foi extremamente desmotivador. Ao analisar os papéis de encaminhamento, ele informou que a espera para os procedimentos seria longa, devolvendo alguns documentos com protocolos de inclusão em filas de espera, muitos deles com posição superior a quinhentos. Apesar de nossas observações quanto à longa espera, o atendente separou dois encaminhamentos: um referente ao eletrocardiograma e outro para o ginecologista. Ele orientou que minha mãe comparecesse entre segunda e quarta-feira para realizar o agendamento com o ginecologista. Ao ouvir essa instrução, questionei o fato de que estávamos em uma terça-feira, o que tornaria aquele dia apropriado para o agendamento. Ele se corrigiu, então, afirmando que os agendamentos seriam realizados apenas às segundas ou quartas-feiras, preferencialmente antes das sete horas da manhã. No entanto, observamos que, no guichê ao lado, outra paciente havia acabado de realizar o agendamento para o ginecologista, fato que me causou estranheza. Ao questioná-lo sobre essa discrepância, ele prontamente respondeu que as vagas estavam esgotadas.”

Resposta da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo: “A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste, informa que uma equipe da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Aricanduva/Mooca esteve na Unidade Básica de Saúde (UBS) Mooca I para apurar o caso relatado. Os profissionais foram reorientados para a apropriação dos fluxos e processos da unidade, visando a melhoria contínua do atendimento. Os agendamentos consideram a realização do exame próximo a data da consulta de retorno e são realizados de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, durante o período de funcionamento da unidade. Em relação aos encaminhamentos feitos à paciente, que é mãe do leitor, o atendimento na especialidade de ginecologia foi realizado, assim como o agendamento de densitometria, eletrocardiograma com laudo e teleatendimento em psiquiatria.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.