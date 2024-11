Leitora reclama de falta da vacina contra a covid e dificuldade de consulta pelo ‘De Olho na Fila’

Reclamação de Eraldine Souza: “Além de estar em falta a vacina contra covid-19 para menores de 12 anos, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não estão atualizando o De Olho na Fila, nem atendendo telefone. Há 15 dias fui vacinar meu filho de seis meses em um posto de saúde próximo a minha casa e não tinha a vacina para covid-19. Após isso, consultei o ‘De Olho na Fila’ e fui a um posto no Tucuruvi, que segundo o aplicativo tinha a vacina. Chegando lá, não tinham atualizado o aplicativo. Então, depois de muito procurar no aplicativo, achei em um posto no Jardim Peri e tentei ligar. Não atenderam o telefone e chegando lá também não tinham a vacina e não tinham atualizado o aplicativo. Dias depois, liguei em alguns postos e pouquíssimos atenderam telefone e localizei a vacina no Jardim Tremembé. Mas tinha agora de aguardar 15 dias para dar a vacina, por conta do intervalo previsto em bula. Passados os 15 dias, fui procurar a vacina no aplicativo novamente em AMAs, já que agora retornei ao trabalho após a licença maternidade e não tenho como ficar correndo atrás da vacina a cidade inteira durante a semana. Liguei no posto de saúde para confirmar a disponibilidade informada no aplicativo e não atenderam o telefone. Chegando lá, na AMA UBS Wamberto Dias da Costa, recebi um péssimo atendimento, foi me exigido pegar senha, para apenas conseguir a informação sobre disponibilidade da vacina, sendo que em pleno sábado ainda teria que percorrer mais algumas AMAs para conseguir vacinar meu filho. Finalmente consegui dar a vacina na AMA Jardim Joamar, uma das poucas que tinha atendido o telefone dias antes e lá recebi um ótimo atendimento.”

Resposta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS): “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que na última semana 60 mil doses de vacina contra a covid-19 chegaram ao município e foram distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No dia em que a paciente relata ter ido à Assistência Médica Ambulatorial (AMA)/UBS Wamberto Dias da Costa, a unidade já estava abastecida com o imunizante. A pasta reitera que o aplicativo ‘De Olho na Fila’ é atualizado após a abertura das unidades.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.