Perdizes: leitor reclama de buracos após serviço de recapeamento ser interrompido

Wilson Komatsu relata que em maio deste ano a Prefeitura de São Paulo iniciou o serviço de recapeamento na Rua Maria Vidal, em Perdizes, zona oeste de SP, no entanto, com pedido de moradores para a parte com paralelepípedos não ser asfaltada, houve interrupção do serviço. A frente do morador, no entanto, ficou cheia de buracos.

Leia também Show do Morrissey em SP: leitora cobra estorno por cancelamento de apresentação

PUBLICIDADE Reclamação de Wilson Komatsu: “Moro na Rua Maria Vidal 214, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. Em maio de 2024, uma empreiteira da Prefeitura de São Paulo veio asfaltar a rua. Mas a Rua Maria Vidal tem cerca de metade calçada com paralelepípedos, e a outra metade asfaltada. Os moradores não quiseram que a parte com paralelepípedos fosse asfaltada, e conseguiram a interrupção do trabalho. Vários trechos da rua foram fresados para o asfaltamento, incluindo a frente de minha casa. Com o abandono do serviço, formaram-se grandes buracos na frente de casa. Enviei pedido para o 156 em junho deste ano, mas o 156 encerrou o chamado, sem solução, alegando que enviou a solicitação à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Agradeço a atenção.” Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) interrompeu as obras em um curto trecho da Rua Maria Vidal atendendo a solicitação da população local. Na parte do pavimento não contemplada pelos serviços de pavimentação, foram feitos trabalhos pontuais de tapa-buraco.” Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.

Leitor reclama de buracos após serviço de recapeamento ser interrompido. Foto ilustrativa. Foto: digitizesc - stock.adobe.com

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.