Remédio de alto custo: leitora se queixa de dificuldade para obter medicamento

Reclamação de Marilda Tieko: “Não estou conseguindo obter o remédio de alto custo que é o Riociguate, que faço uso.. Faço tratamento no Hospital das Clínicas e retiro o remédio na Unidade Dispensadora (UD) Tenente Pena. A unidade disse que já cobrou a entrega. A ouvidoria não atendeu. Agradeço se puderem me ajudar, pois dependo muito do medicamento.”

Resposta da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo: “A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) informa que o medicamento Riociguate possui estoque regularizado na Unidade Dispensadora (UD) Tenente Pena. A paciente M.T.A.A. foi comunicada e deverá comparecer à unidade para realizar a retirada do item.”

A CAF é responsável por consolidar no âmbito do Estado a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, destinadas a prover atenção integral à saúde da população, de acordo com a secretaria estadual. Sua missão é garantir e ampliar o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade, visando a integralidade do cuidado em saúde.

Posteriormente, a leitora voltou a entrar em contato e informou que recebeu retorno e conseguiu retirar o medicamento na Unidade Dispensadora (UD) Tenente Pena. Caso necessário, ela pode voltar a nos procurar.