Sabesp: leitor cobra conserto em tampa de esgoto que não está nivelada

Reclamação de Alessandro Augusto Vidal Caccia: “Sou morador da Alameda Afonso Schmidt, no bairro de Santa Terezinha, na cidade de São Paulo. Tal via foi, há alguns meses, recapeada. Posteriormente, em meados de junho deste ano, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizou obra no local, na altura do número 155 e, desde então, a tampa de serviço da empresa passou a fazer um barulho horrível toda vez que um veículo passa em cima dela. Trata-se de via de grande tráfego de carros, ônibus e caminhões, de forma que tal barulho é produzido ao longo das 24 horas, prejudicando sobretudo o sono dos moradores. Desde já agradeço e aguardo resposta.”

Resposta da Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que realizou vistoria no local e constatou que o poço de visita se encontrava nivelado e devidamente colocado.”

Posteriormente, o leitor disse que funcionários da Sabesp foram ao local e realizaram o reparo, tendo solucionado o problema do barulho da tampa de serviço.