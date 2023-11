Samsung: leitor cobra ressarcimento por aparelho com defeito

Egon Costa Pusch afirma que seu aparelho de celular deu defeito e, como estava dentro da garantia, encaminhou para conserto em assistência técnica autorizada. A Samsung, segundo ele, prometeu realizar ressarcimento.

Reclamação de Egon Costa Pusch: “Comprei um celular Samsung Zfold 4, na data de 24 de março deste ano. Meses depois, dei entrada na assistência técnica e acionei a garantia do produto, pois o mesmo apresentou defeito. Fiquei 30 dias esperando uma resposta da empresa ou reparo do produto, mas não tive sucesso. Então, passado o prazo previsto em lei, fiz a devida reclamação nos órgãos competentes para pleitear devolução do valor pago com correção. Posteriormente, a empresa já reconheceu o problema e deu um prazo absurdo de 15 dias úteis para pagar. O prazo já passou, porém a empresa não me paga. Sou leitor assíduo do jornal O Estado de São Paulo, Atualmente, tenho duas assinaturas: a física e também a digital. Acompanho os casos na página do SP Reclama e gostaria que publicasse meu caso.”

Leitor cobra ressarcimento por aparelho de celular com defeito. Foto ilustrativa. Foto: eakgrungenerd/Adobe Stock

Resposta da Samsung: “Em resposta ao caso do Sr. Egon Costa Pusch, a Samsung informa que entrou em contato com o consumidor e esclareceu sobre os passos para a tratativa do seu caso. O cliente está ciente de que a empresa está à disposição para elucidar eventuais dúvidas e que acompanhará o caso até a finalização.”

Em contato posteriormente com o Estadão, o leitor disse que o caso foi resolvido.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

Continua após a publicidade