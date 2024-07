Sem parar: leitor cobra ressarcimento por cobrança indevida

Reclamação de Antonio Esio Bresciani: “A minha reclamação é com a empresa Sem Parar. No dia de dezembro do ano passado, abasteci meu carro e optei por pagar a conta de R$ 200 pelo cartão de crédito. No entanto, “inadvertidamente” fui cobrado também pelo Sem Parar. Paguei o abastecimento duas vezes. Desde janeiro, tenho tentado obter o ressarcimento da empresa Sem Parar, sem sucesso. Solicitaram documentos que comprovam o duplo pagamento e eu carreguei no sistema. Inicialmente, por várias vezes, disseram que os documentos não estavam no sistema da empresa. Pura desculpa. Depois reconheceram, mas não ressarciram. Só postergação. Em seguida solicitei o cancelamento do contrato e a resposta foi “você está na posição 53 na nossa fila” e em seguida a mensagem de que o sistema caiu. Informei a conta para depósito do valor, sem qualquer resultado. Desativei o TAG do Sem Parar e solicitei novamente o cancelamento do contrato. Não quero ter relação com empresa com práticas antiéticas. Solicito ajuda para o ressarcimento do valor pago em duplicidade e dos valores das mensalidades pagas após a solicitação de cancelamento de contrato e que o contrato seja formalmente encerrado.”

Resposta do Sem Parar: “O Sem Parar informa que providenciou o reembolso no valor de R$ 411,63, na conta corrente do Sr. Antonio. Sobre o ocorrido, a empresa esclarece que em posse do comprovante disponibilizou o crédito para reembolso, o valor foi devolvido em forma de depósito em conta. O Sem Parar informa ainda que fez o contato telefônico com o Sr. Antonio informando da solução junto com a devolução das mensalidades e a confirmação do contrato cancelado.”

