Show cancelado do cantor Morrissey: leitor cobra reembolso de valor pago

Reclamação de Patrício Ernesto Arriagada Arriagada: “Como assinante e leitor assíduo, recorro ao SP Reclama para pedir ajuda para conseguir reembolso do show do artista inglês Morrissey. O show, previsto para o dia 22 de fevereiro de 2024, foi cancelado pelo artista. A empresa que comercializou a venda do ingresso foi a Ticket 360. O valor total pago foi de R$ 2.507,50 por três ingressos da pista premium, sendo duas inteiras e uma meia entrada, conforme pedido. Peço ajuda da coluna para que eu receba o valor pago. Obrigado.

Resposta da Ticket360: “A Ticket360, diante da opção de pagamento escolhida pelo Solicitante, informa que, já realizou o estorno/cancelamento necessário e total junto à administradora do cartão utilizado na compra. Assim, o Solicitante deve verificar junto a sua operadora de cartão quanto ao recebimento de seu reembolso.”

Posteriormente, o leitor informou que o estorno foi realizado e agradeceu a ajuda com este caso.