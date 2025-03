Uber: leitor relata dificuldade para obter objeto esquecido em carro de aplicativo

Reclamação de John Fitzpatrick: “Ficaria muito grato se o Estadão pudesse ajudar a resolver um problema com a Uber. Em 1º de março deste ano, esqueci minha mochila em um carro encomendado pela Uber. Informei à Uber quase imediatamente e pouco depois, a Uber respondeu dizendo que o motorista a havia encontrado e que eu deveria entrar em contato com ele pelo aplicativo para recuperá-la. No entanto, o número fornecido não aceitava minhas ligações. Desde então, liguei cerca de 20 vezes, sem sucesso. Como a Uber não tem um número de SAC para clientes, fui pessoalmente ao escritório do Uber na Barra Funda, mas eles não demonstraram interesse e me disseram para usar o aplicativo. Nem sequer pediram meu nome ou fizeram qualquer registro oficial. Agora estou sem saber como proceder e estou até pensando em fazer um boletim de ocorrência, pois o motorista está com minha mochila e a Uber não está fazendo nenhum esforço para me ajudar a recuperá-la. Obrigado.”

Resposta da Uber: “O suporte já entrou em contato com o usuário para esclarecer o caso.”

Posteriormente o leitor voltou a entrar em contato e disse: “Escrevo para agradecer por me ajudar a recuperar minha mochila. Demorou quase duas semanas para isso, embora eu tenha informado à empresa quase imediatamente sobre a questão. Tenho certeza de que foi somente com a intervenção do jornal que eles fizeram um esforço para evitar publicidade negativa. Mesmo assim, tive que pagar R$ 50 para recuperar minha propriedade. É a última vez que uso a Uber”, afirmou o leitor.