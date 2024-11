Vila da Saúde: leitor reclama de carro abandonado em rua da região

Reclamação de Joaquim da Silva: “Veículo abandonado há mais de um ano na Rua Fiação da Saúde, 194, na Vila da Saúde, zona sul de São Paulo, bem de frente para um condomínio com mais de três mil moradores, incluindo crianças que pegam o transporte escolar bem ao lado do veículo. Em frente, temos restaurantes e padaria. O condomínio já comunicou à Prefeitura de São Paulo o abandono do automóvel, que é um lixão e viveiro de mosquitos e, por consequência, um ponto de fácil propagação de doenças. Quantas pessoas pegaram covid e dengue no local? Fora isso, o que mais vem por aí? A prefeitura já colocou a notificação dando um prazo de cinco dias ao proprietário para retirada do veículo, ou este seria considerado abandonado e levado ao pátio da Subprefeitura mais próxima. Só que não aconteceu nada há mais de 90 dias. Até agora, o carro continua no mesmo lugar, já sem a notificação, que provavelmente alguém já arrancou do veículo. O carro é um Ford Escort. Recorremos a este jornal porque acreditamos na força da imprensa.”

Resposta da Subprefeitura Vila Mariana: “A Subprefeitura Vila Mariana informa que o veículo está no cronograma para ser adesivado. Assim que isso acontecer, o munícipe tem cinco dias para retirar o carro, que se não for removido será recolhido para o pátio da subprefeitura local. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informa que uma equipe de vigilância esteve no local para inspeção na data de hoje (19) e verificou que o veículo mencionado estava com os vidros fechados e íntegros, impossibilitando o acúmulo de água. O entorno da região também foi vistoriado e não foram encontrados possíveis criadouros de mosquitos.”

Se necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.