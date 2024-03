Vila Sabrina: leitor solicita poda de mato e limpeza em praça da região

Reclamação de Iderito Miguel: “Venho mais uma vez pedir ajuda com relação ao serviço de zeladoria executado em locais públicos da Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. Desta vez, peço providências urgentes da Prefeitura de São Paulo no sentido de que sejam executados serviços de capinação, roçada e limpeza com remoção de entulho na Praça Ângelo Conti. O local é muito frequentado, mas os cuidados com ele deixam muito a desejar. Agradeço se puderem encaminhar meu pedido para que os responsáveis realizem o serviço na região. Caso necessitem, posso encaminhar mais informações. Muito obrigado.”

Resposta da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme: “A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme informa que a Praça Ângelo Conti recebeu os serviços de limpeza, conforme cronograma. A varrição no entorno da praça é realizada diariamente. É fundamental a colaboração da população para manter o local limpo e agradável. A população pode solicitar os serviços de zeladoria da prefeitura através do número 156, do app SP 156 (download de forma gratuita) ou pelo portal. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

O leitor foi informado sobre a ação do município. Caso necessite, pode entrar em contato novamente.