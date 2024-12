Tarcísio diz que PM que jogou homem de ponte será expulso e admite que estava ‘errado’ sobre câmeras

O chefe do Executivo também admitiu ter errado em sua avaliação inicial sobre a eficácia das câmeras nas fardas dos agentes de segurança e reconheceu a necessidade de estudar aperfeiçoamento da corporação. Apesar disso, voltou a sinalizar a permanência do secretário Guilherme Derrite do comando da Segurança Pública.

“Vai ficar preso, ser expulso da corporação, não tenho dúvidas disso”, afirmou Tarcísio durante a inauguração do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). A defesa do PM Luan Felipe Pereira disse, em nota, ver na prisão “claro viés de antecipação de culpa”.