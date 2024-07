Três paraguaios são presos com 1,5 tonelada de maconha em SP

O ônibus de excursão, com placas do Paraguai, fazia o itinerário de Assunção, a capital paraguaia, até São Paulo, e já havia percorrido 870 quilômetros em rodovias do país vizinho e do norte do Paraná. O veículo foi parado pelos policiais na base do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, no km 561 da rodovia, próximo à área urbana de Presidente Prudente.

Conforme a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o motorista titular e o reserva ficaram nervosos com a abordagem, o que levou os policiais a fazerem uma vistoria minuciosa no veículo. Sob o bagageiro onde estavam as malas dos viajantes, foi descoberto um fundo falso que escondia 1.543 quilos da droga. Os motoristas apontaram o guia paraguaio como responsável pela carga, que seria entregue na capital paulista.