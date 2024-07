‘Unidade móvel’ do golpe disparava mensagens para roubar dados de vítimas em SP; veja como funciona

A Polícia Militar de São Paulo prendeu um homem de 22 anos que carregava, no interior de seu veículo, diversos equipamentos eletrônicos usados para aplicação de golpes. O suspeito foi abordado pelos policiais na noite de terça-feira, 23, enquanto dirigia pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste da capital. Os aparelhos foram encontrados dentro do carro, um Jeep Renegade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os equipamentos que o jovem levava no carro interferiam no sinal dos celulares das pessoas ao redor e disparava automaticamente mensagens de textos. As mensagens tinham um link de uma página que simulava um banco para roubar dados das vítimas. O texto dizia que havia pontos de um suposto cartão de crédito que poderiam ser trocados por benefícios. O dispositivo foi chamado pela SSP de “unidade móvel” do golpe.

Motorista que carregava aparelhos para aplicar golpes foi preso na Avenida Anhaia Mello, na zona leste. Foto: SSP/Divulgação

O motorista, que não tinha habilitação, confessou que recebia uma quantia em dinheiro para circular pela cidade com os equipamentos. O valor obtido com os golpes era depositado na conta da namorada dele, que é menor de idade.