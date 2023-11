Apagão em SP: 200 mil imóveis seguem sem luz na capital e região metropolitana

Ao menos 200 mil endereços ainda permanecem sem energia elétrica em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, atendidos pela Enel Distribuição São Paulo. O balanço foi divulgado pela concessionária na manhã de terça-feira, 7, quatro dias após as fortes chuvas e ventania que atingiram a região. Além da falta de luz e energia, as fortes chuvas já causaram oito mortes. O último óbito foi confirmado na segunda-feira, 6, e divulgado nesta terça-feira. Veja a lista abaixo.

Alguns pontos seguem com as atividades prejudicadas, a exemplo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que anunciou a suspensão,nesta terça-feira, das atividades acadêmicas regulares, assim como eventos presenciais no câmpus de Perdizes, zona oeste.

“A Enel colocou quase 3 mil profissionais nas ruas que seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira, conforme anunciado em reunião com o prefeito de São Paulo”, disse a companhia. A previsão é que o serviço seja totalmente restabelecido até a noite desta terça-feira.

Sobe o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas

Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado confirmaram oito mortes em decorrência das fortes chuvas no Estado de São Paulo. As Defesas Civis estadual e municipais e o Corpo de Bombeiros registraram mais de dois mil chamados em ocorrências em 40 cidades. Até o momento, não há previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias.

Veja lista atualizada nesta terça-feira com o número de mortos:

2 pessoas morreram em São Paulo (zona leste) : queda de árvore sobre veículo;

: queda de árvore sobre veículo; 1 pessoa faleceu em Osasco : queda de árvore sobre muro que atinge veículo;

: queda de árvore sobre muro que atinge veículo; 1 pessoa morreu em Santo André : queda de parede do 18º andar de prédio em construção;

: queda de parede do 18º andar de prédio em construção; 1 pessoa faleceu em Limeira : queda de muro sobre pessoa;

: queda de muro sobre pessoa; 1 pessoa morreu em Suzano : queda de árvore sobre pessoa;

: queda de árvore sobre pessoa; 1 pessoa morreu em Ilhabela : naufrágio de embarcação;

: naufrágio de embarcação; A última morte foi confirmada na segunda-feira, de uma pessoa que foi atingida por uma árvore na sexta-feira, em Ibiúna, estava internada e não resistiu.

Bombeiros realizam retirada de árvore que caiu na esquina das ruas Rouxinol e Gaivota, em Moema, devido ao vendaval que aconteceu em São Paulo na última sexta-feira, 3. Foto: Felipe Iruata/Estadão

Na capital paulista, funcionários da limpeza, agentes das subprefeituras e equipes de iluminação pública e de reparos em semáforos continuam nas ruas para restabelecer a normalidade na capital paulista.

Os consumidores podem pedir indenizações caso tenham tido prejuízo com a falta de energia. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também disse que as concessionárias e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vão estudar, em prazo de até 30 dias, a implementação de um plano especial de atendimento a clientes residenciais e comerciais que tiveram prejuízos pelo período prolongado sem energia.

Tarcísio afirmou ainda que estuda criar um projeto de lei para facilitar o manejo de árvores nas cidades do Estado. “O grande vilão desse episódio foi a questão arbórea, foi questão da quantidade de árvores que, por falta de manejo adequado, acabaram caindo sobre a rede. Então, a gente precisa de um plano conjunto de manuseio arbóreo”, disse o governador.

Veja nota na íntegra divulgada pela Enel na manhã desta terça-feira:

A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu a energia para mais de 90% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval da última sexta-feira. Até o momento, cerca de 1,9 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na tempestade. O vendaval que atingiu a área de concessão no dia 3 de novembro foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição. A companhia colocou quase 3 mil profissionais nas ruas que seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira, 7, conforme anunciado em reunião com o prefeito de São Paulo. Devido à complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual. Em atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades, a companhia tem priorizado os casos mais críticos, como serviços essenciais. A Enel São Paulo seguirá com a mobilização total dos profissionais e reforço em várias frentes, como call center e operação de campo. A companhia orienta que os clientes acessem os canais digitais da companhia para abrir chamado de falta de luz, por meio do app Enel São Paulo e agência virtual do site.

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.

Falta de energia prejudica abastecimento de água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que, com o processo de restabelecimento da energia elétrica em pontos da capital e região metropolitana de São Paulo, o abastecimento de água segue em recuperação em pontos mais críticos nesta manhã de terça-feira. A companhia reforça a necessidade de uso consciente.

Neste momento, existem pontos sem energia afetando principalmente o abastecimento em trechos isolados das seguintes localidades: Cotia, Caucaia do Alto, Jandira, Vargem Grande Paulista e Pirapora do Bom Jesus.

Em Osasco, os reservatórios estão em recuperação.

“A companhia continua trabalhando de forma emergencial para abastecimento dos locais críticos com caminhões-tanque. A Sabesp agradece o apoio da população e recomenda que os clientes priorizem o uso da água para higiene e alimentação até que o abastecimento esteja normalizado”, disse em nota.

Casos de emergência serão atendidos pelo 0800 055 0195.