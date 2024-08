Veja o programa ideal para comemorar o Dia dos Pais pertinho de SP

O que pode ser melhor presente do que uma viagem para surpreender o paizão com o que ele mais gosta e de quebra passar um tempo de qualidade com ele? O Bate-Volta SP traz dicas de viagem para os mais variados tipos de pais (e filhos, claro).

Pai louco por café: Espírito Santo do Pinhal

PUBLICIDADE A 192 km de distância da capital, Espírito Santo do Pinhal é conhecida como a Cidade do Café. São mais de 950 produtores da bebida, sendo que cerca de 12 fazendas investem no Turismo do Café. Um dos passeios mais completos - e uma das primeiras experiências turísticas da cidade envolvendo o café e a história local - é o “Do Genoma à Xícara”. Tudo começa no centro da cidade, bem em frente ao Palácio do Café - que hoje é a Prefeitura - com Andrea Squilace, criadora do passeio, explicando a importância histórica de Espírito Santo do Pinhal. Ao chegar na fazenda, o visitante aprende as maneiras de colher e abanar o café e até pode experimentar um pouquinho desse processo. Para finalizar, todos se sentam numa mesa com bolos e pães para desfrutar de um café feito na hora por Andrea. Tudo leva cerca de três horas.

Para conhecer outras experiências como essa, leia a matéria completa.

Andrea Squilace, mostra grãos de café durante passeio 'Do Genoma à Xícara' Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Pai tranquilo: hotel fazenda

Tardes tranquilas relaxando na rede ou cavalgando mato a dentro. Imaginou o seu pai nesta situação? Então, optar por um final de semana, ou até mesmo um day use, em um hotel-fazenda pode ser uma boa.

Em Monte Verde, a 165 km de São Paulo, o Cabeça de Boi conta com o sistema all inclusive, onde não só todas as refeições diárias e bebidas (não alcoólicas) estão no pacote, mas também todas as atividades de lazer. Há quem prefira passeios ecológicos, como cavalgadas, quadriciclos ou plantação de frutas e legumes. Ou aqueles que querem se aventurar em escolhas diferentes, como quadras de paintball, minigolfe ou patinação. E ainda quem aproveita para conhecer a cidade, com passeios diários saindo do hotel até Monte Verde.

Um grande diferencial de hotéis-fazenda, em geral, são os incentivos extras para se desconectar. Afinal, poucos lugares contam com wifi - normalmente isso fica restrito à recepção ou espaços comunitários. Isso ajuda a abandonar um pouco a vida online e focar na presencial. E, claro, o contato com a natureza.

Na reportagem completa você confere outras sugestões pertinho de São Paulo.

Hotel Fazenda Morros Verdes, na cidade de Ibiúna, oferece passeios a cavalo com valor extra para os hóspedes Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Se quiser uma coisa mais rápida, em Hortolândia, a 102 km de distância de São Paulo, o Pesqueiro do Chico oferece pescas esportivas e por quilo diariamente. Enquanto os pescadores mais experientes ficam no lago 2 (por quilo), no lago 1 é o espaço de os pais ensinarem os filhos a pescar. Confira outras opções para fazer no caminho.

Pai cervejeiro: região montanhosa

Clima de montanha normalmente vem acompanhado da tríade azeite, vinho e cerveja. E aí são centenas e centenas de opções. Para focar só em um dos “líquidos sagrados”, vamos nos concentrar na cerveja. Em Campos do Jordão, a 170 km de São Paulo, além de poder degustar várias cervejinhas na Baden Baden - seja no centro da Vila Capivari ou no Bosque do Silêncio - é possível apreciar as trilhas e vista da Serra da Mantiqueira na Cervejaria Campos do Jordão, que conta com visita à fábrica. Veja mais opções de turismo na reportagem.

Garçonete serve chopp da Baden Baden no centro de Campos de Jordão, na Vila Capivari Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Ali perto, a 147 km de distância da capital, Santo Antônio do Pinhal é opção muito mais em conta e menos cheia do que a vizinha. Na Cervejaria Araukarien, a região é homenageada em cada um dos 15 estilos de cerveja, que se dividem entre sabores e intensidade. “Nosso slogan é deguste a história de Santo Antônio do Pinhal. Cada garrafa homenageia um fato da cidade, um bairro ou até moradores, que foi o caso dos meus avôs Cema e Cirinho”, conta o sócio-proprietário Thiago Carvalho, 46 anos. O melhor do lugar é fazer a degustação das cervejas (a régua convencional vem com seis estilos por R$ 30) e aproveitar a vista das montanhas com araucárias. Claro que também é possível visitar a fábrica que produz 30 mil litros mensais de cerveja. “No processo, recolhemos o bagaço que sobra e usamos nos nossos pães e quibes. O excedente vai para alimentação animal”, diz.

Visitantes fazem a degustação na Vinícola Essenza Foto: Tiago Queiroz

Outras opções da cidade são a Bodega, que vende cachaças artesanais, a Mercearia Sensorial, que mistura belezas, aromas, texturas, sons e sabores de Santo Antônio ou Vinícola Boutique Espaço Essenza, com opções de vinho e azeites premiados. Veja mais na cobertura completa do Bate-Volta.

Pai doido por carro: São Roque

Muito além da capital do vinho, São Roque, a duas horas de São Paulo, também conta com o Museu do Carro, que possui 145 veículos, parque de diversões e shopping. Além de clássicos como Lamborghinis, Ferraris e Porsches, há famosos carros do cinema como Lightning McQueen, de Carros, franquia da Disney, e o Mach 5, o carro de Speed Racer com lâminas dianteiras. No entanto, não é possível entrar ou tocar nos carros. Somente fotos são permitidas.

O espaço também contará com um kartódromo, de 1.030 metros de extensão. A entrada inteira para o complexo é R$ R$ 85,99 por visitante de dia da semana e R$ 107,99 durante os finais de semana. Porém, na semana do Dia dos Pais, haverá descontos especiais e, no domingo, todos os pais ganharão um brinde especial, de acordo com as redes sociais do espaço.

Dream Car Museum, o Museu do Carro de São Roque, conta com dezenas de carros, motos, bicicletas e miniaturas de automóveis Foto: TABA BENEDICTO/ ESTADAO

Pai trilheiro: São Bento do Sapucaí

Não é obrigatória a presença de guias, mas sim do equipamento de segurança (cadeirinha, fitas de segurança, mosquetões conectores e capacete) e o agendamento. Pela facilidade, muitos já preferem o passeio com agências especializadas ou optar pela trilha mais fácil: a do Bauzinho. Ela tem pouco desnível e extensão de 470 metros e é a melhor opção para quem tem pouca experiência e tempo curto. O passeio demora cerca de uma hora e não precisa de agendamento, diferente dos outros dois.

Independentemente da escolha, há uma taxa de R$ 18 por pessoa para Conservação Ambiental (idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 e moradores do município estão isentos) que deve ser paga somente no dinheiro ou no Pix (não aceitam cartões). Confira mais informações aqui.

Pai aventureiro: tirolesa e jet ski

Aqui existem duas opções bem bacanas. Para aqueles que são do ar, com duas horas de estrada você chega em uma das maiores tirolesas do Brasil. A Mega Tirolesa de Pedra Bela tem 1,9 mil metros de extensão, a 127 metros do chão e é possível atingir até 120 km/h na descida (velocidade varia conforme o peso de quem está voando).

A queda dura cerca de dois minutos, mas o passeio todo tem duração de meia hora, para incluir o deslocamento, colocar a vestimenta e ouvir as explicações. A idade mínima para ter a experiência é de 3 anos. A criança com mais de 40 quilos pode descer sozinha. Caso contrário, a descida deve ser feita em dupla. O peso máximo, por outro lado, é de 140 quilos. O passeio é R$ 80 por pessoa (caso queira o pacote de filmagem, é adicionado R$ 30 ao valor).

Há ainda opções de rapel na cidade. Para os iniciantes, saem do mesmo lugar que a tirolesa: da Pedra do Santuário. “O diferencial daqui é realmente a vista, mas também a facilidade de acesso, com a escada, porque na maioria dos lugares são trilhas de difícil acesso. É uma ótima aposta para os iniciantes, pela inclinação da pedra e sua abrasividade. Isso ajuda o visitante a se sentir mais seguro durante a experiência”, conta o administrador do espaço, João Pedro Souza.

O passeio custa R$ 50 e tem idade mínima de 12 anos. Caso seja combinado com a tirolesa, o combo passa a ser R$ 120. Confira a matéria completa aqui.

Passeio de Jet Ski na represa de Mairiporã é um dos favoritos de quem visita a região Foto: Alex Silva/Estadão

Agora, pra quem é de água, Mairiporã, a cerca de 40 minutos do centro de São Paulo, oferece diversas atividades aquáticas: de jet ski a passeios de barco na Represa Paulo de Paiva Castro.

Quem tem acesso ao espaço são as pousadas, hospedagens pelo AirBnB e hotéis que ficam na costa da reserva. A maioria, como o Ecoresort Cheiro do Mato ou o Hotel Refúgio Vista Serrana, só oferece lazer aquático para os hóspedes. Mas, na Pousada Belas Águas, por exemplo, é possível o day use (R$ 55 por pessoa aos finais de semana) ou só fazer uma atividade, pagando a taxa de entrada de R$ 10 mais o preço da aventura escolhida.

O passeio de jet ski, por exemplo, tem valores a partir de R$ 90 (percurso de 3 km) e sempre é feito com um habilitado da casa, que conhece a represa e as atividades que ali ocorrem e fazem o percurso com segurança. Não há aluguel do transporte.

Na cidade também existe a Pedreira do Dib - com paredões de 35, 70 e 108 metros. O espaço foi desativado nos anos 1930 e cerca de meio século depois foi ocupado pelos amantes de esportes de aventura. Hoje, conta com mais de 80 vias de escalada, além de atividades como️ rapel, slackline e até rope jump - uma espécie de pêndulo humano. Confira mais opções de turismo na cidade aqui.

Serviços

Do Genoma à Xícara (Espírito Santo do Pinhal)

Passeio custa R$ 150 por pessoa e é feito todos os dias sob demanda do turista. Para agendar:

Instagram: www.instagram.com/dogenomaaxicara

WhatsApp: (19) 99921-1272

Hotel Cabeça de Boi (Hotel Fazenda em Monte Verde)

Endereço: Rua da Mantiqueira, 1237

Diárias: a partir de R$ 800 (o casal) | R$ 1,3 mil o chalé que hospeda um casal, duas crianças e um adulto. O valor inclui comidas, todas opções de lazeres e algumas bebidas alcóolicas.

Mais informações: www.hcboi.com.br

Pesqueiro do Chico (Hortolândia)

Endereço: Estr. Mun. Pedrina Guilherme, 1200

Horário de funcionamento: De quinta a terça. Pesca das 7:30 ás 18h | Restaurante: 11 ás 17:30

Valor: R$ 55 o dia para homem e R$ 45 para as mulheres; crianças até dez anos isentas. Pesca por quilo: R$21,90 o quilo da tilápia e 24,90 o quilo do Pacu. Oferecem limpeza do animal até 17h30.

Mais informações: www.instagram.com/pesqueiro.dochico/

Cervejaria Araukarien (Santo Antônio do Pinhal)

Endereço: Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi, 7600

Horário de Funcionamento: terça a domingo, das 11h às 18h

Espaço Essenza Vinícola Boutique (Santo Antônio do Pinhal)

Horário de Funcionamento: quinta a domingo, das 10h30 às 16h

Mais informações: www.espacoessenza.com.br/

Pedra do Baú | Ana Chata (São Bento do Sapucaí)

Endereço: Estrada da Campista km 21

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 9h às 17h30 (permanência até 18h30); entrada para a trilha da Pedra do Baú e para Pedra da Ana Chata permitida até 14h.

Faça o agendamento prévio aqui.

Pousada Belas Águas (Mairiporã)

Endereço: Estrada Armando Barbosa de Almeida, 2955

Horário de Funcionamento: de quinta a segunda com agendamento via site ou Instagram.

Mais informações: www.belasaguasmairipora.com.br

Pedreira do Dib (Mairiporã)

Endereço: Avenida Esmeralda, 586

Horário de funcionamento: aberto todos os dias, com atividades agendadas de finais de semana

Mais informações: www.ropetrips.com.br/dib-70-metros e www.rapelsp.com.br/rapel-na-pedreira-dib-mairipora