Além da praia: 4 viagens em SP para se refrescar no tempo quente

Com a proximidade do verão e o aumento das temperaturas, as praias costumam ser os destinos preferidos de viagem. E elas são sempre bem-vindas, claro. Mas existem outras maneiras de se refrescar.

Em meio ao calor intenso da cidade, encontrar destinos próximos onde é possível relaxar e se conectar com a natureza vira uma necessidade. Não apenas para aliviar o corpo, mas também preparar a mente para o turbilhão das festas de fim de ano.

Cachoeiras de Analândia fazem sucesso entre visitantes e moradores Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Serra e cachoeira

A 200 quilômetros da capital paulista, a cidade de Analândia, por exemplo, oferece toda a beleza natural da Serra do Itaqueri e aproveita a pureza das águas do Aquífero Guarani para promover suas cachoeiras, sítios arqueológicos e turismo de aventura o ano todo. Uma das principais atrações de Analândia fica no centro e funciona todos os dias da semana, de segunda a segunda. A Cachoeira do Salto Major Levy é aberta ao público, de acesso gratuito e fácil, feito por meio de uma escadaria com estacionamento no topo. Aos pés da queda d'água, é possível desfrutar o clima mais ameno com porções e cerveja em um bar que leva o nome do espaço.

Também é possível visitar a Cachoeira do Escorrega, que faz jus ao nome e abre de quarta a domingo e aos feriados. Ela é formada principalmente por uma corredeira de pedras planas, onde a queda d’água é mais fraca, mas constante, e forma um poço de água que não chega a canela.

Um pouco afastada das ruas comerciais, mas ainda no centro de Analândia, a Cachoeira do Rangel tem a água 100% limpa, uma vez que a nascente fica logo acima do poço principal. Também de água rasa, ela tem um “esconderijo” entre as pedras onde é possível sentar embaixo da queda.

Embora mais afastada da cidade, a Cachoeira da Bocaina e o Cânion Feijão ficam próximos à divisa com São Carlos. Ela tem uma das maiores quedas d’água e vista privilegiada para os principais pontos de Analândia. O acesso é feito por uma fazenda privada e custa R$ 6.

No meio da mata

Sete mil hectares de mata, mais de mil espécies de animais, 530 nascentes de rios e 20 quilômetros de trilha. O Parque das Neblinas definitivamente é o lugar para os amantes da natureza. O espaço, a cerca de duas horas de São Paulo, é palco para a pesquisa científica, cultivo de espécies ameaçadas, e, claro, turismo ecológico.

A área fica no limite dos municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, no alto da Serra do Mar, e é reconhecida como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Além da mata, uma estrela do passeio é o Rio Itatinga, que nasce ali dentro e se espalha pelos 14 quilômetros do parque. Ponto de mergulho para os visitantes, suas águas também são fundamentais para a flora e fauna regional e para a usina hidrelétrica da Vila do Itatinga, responsável por fornecer energia para a operação do Porto de Santos.

Por ser uma região de proteção, a entrada só é feita mediante agendamento prévio. De terça a domingo, das 8h30 às 17h é possível fazer trilhas monitoradas (R$ 75 por pessoa), a canoagem (R$ 125 por pessoa) e o cicloturismo (R$ 50 por pessoa).

As trilhas autoguiadas (R$ 50 por pessoa) só abrem vagas aos sábados e domingos, das 8h30 às 17h. Também é possível acampar no espaço - valor a depender do tipo e da quantidade de dias - e fazer o pedido do ingresso com adicional de café da manhã e/ou almoço.

Ao todo, são nove opções de trilhas, que se dividem entre fáceis e difíceis. Confira os detalhes de cada uma delas lendo a matéria completa.

Diversão na água

Crianças esperam queda d'água de um dos brinquedos do Magic City Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Estado de São Paulo tem 17 parques aquáticos, segundo a Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil (Adibra), com diferentes tamanhos, preços e atrações.

1ª capital termal do Brasil

O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? 1 / 13O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Placa com o nome da cidade no meio do lago da Praça Adhemar de Barros; entorno do local é coberto por montanhas e hotéis na Serra da Mantiqueira Foto ...Mais O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Pátio do Balneário Municipal, que tem projeto assinado por Oswaldo Arthur Bratke, paisagismo de Roberto Burle Marx e murais de Lívio Abram Foto: Tiag ...Mais O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Família de capivaras descansando na Praça Adhemar de Barros Foto: Tiago Queiroz / Estadão O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Estrutura de proteção construída em volta de uma das nascentes da cidade, onde é possível ver o acúmulo da água quente saindo das rochas; visitação do ...Mais O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Uma das charretes decoradas que faz o tour pela cidade saindo da Praça Adhemar de Barros Foto: Tiago Queiroz / Estadão O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Inaugurado em 1959, Balneário Municipal tem sistema para captação de energia solar que atende todos os prédios do complexo Foto: Tiago Queiroz / Esta ...Mais O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? A quase 1.400 metros de altitude, topo do Morro do Pelado tem vista privilegiada para além da cidade, em meio à Serra da Mantiqueira Foto: Tiago Quei ...Mais O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Área kids, um dos espaços infantis no Thermas Hot World Foto: Tiago Queiroz / Estadão O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Praia Cancún, com ondas artificiais e espaço VIP, no Thermas Hot World Foto: Tiago Queiroz / Estadão O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Subida para o Morro do Pelado com quadriciclo alugado pela fazenda de mesmo nome Foto: Tiago Queiroz / Estadão O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Uma das fontes com maior concentração de oxigênio na água, aberta ao público no Balneário Municipal; na parede, mural de pastilhas assinado pelo artis ...Mais O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Mirante recém-inaugurado no topo do Morro do Pelado Foto: Tiago Queiroz / Estadão O que fazer em Águas de Lindóia (SP)? Fachada da "Casa da Baleia", com janelas circulares no lugar dos olhos e ladrilho de coração na cauda Foto: Tiago Queiroz / Estadão

A menos de 200 quilômetros da capital, Águas de Lindóia é um dos destinos mais procurados do Estado e se define como lugar “de cura, lazer e relaxamento”, tríade beneficiada pelas próprias características geográficas do lugar.

Parte do Circuito das Águas Paulistas, o aspecto de cura em Águas de Lindóia se deve às fontes de água mineral sobre as quais a cidade foi construída e cujas propriedades radioativas são indicadas para tratar as problemas de pele, estômago, intestino, entre outros.

Enquanto as fontes de Águas de São Pedro têm o enxofre como “ingrediente especial”, as de Águas de Lindóia têm como diferencial a alta quantidade de sais minerais e de oxigênio, que deixam sua cor mais azulada e seu volume mais leve.

Para aproveitar as águas da cidade, é possível conferir o Thermas Hot World - parque com bar flutuante, restaurante, lanchonete, chalés e bangalôs para hospedagem e quatro espaços com piscinas espalhados por um complexo turístico. E também se esbaldar no Balneário Municipal que conta desde piscina de águas azuis às imersões, massagens, saunas e duchas escocesas.

Para saber o que mais fazer na cidade, leia a reportagem completa.