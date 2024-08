Fábrica da Heineken, Nestlé, outlet, carros antigos e mais: saiba o que fazer na Via Dutra

Antes do destino final, o próprio caminho pode revelar surpresas. Se a rodovia escolhida for a Presidente Dutra, a BR-116, há opções de boas alternativas para se divertir.

Com mais de 400 km de extensão, a rodovia conecta São Paulo ao Rio de Janeiro passando por diversas pontos que valem a pena uma parada. Um dos mais interessantes, próximo ao km 162, é o tour na fábrica da cervejaria Heineken, o 'Inside The Star'. Criado em 2020 para aproximar o consumidor da marca, a visita de duas horas oferece conhecimento tanto do processo da cerveja quanto da marca. "Queremos promover momentos de diversão para o nosso público - seja no copo do consumidor, seja com experiências culturais", diz Marina Ferreira, diretora de Assuntos Corporativos e Comunicação Corporativa.

O ingresso custa R$ 40 (inteira) e deve ser comprado antecipadamente pelo site. Além da degustação de cervejas no final, durante o tour é preciso que todos tenham equipamentos de segurança. E, caso você seja o motorista da rodada ou simplesmente não goste muito de cerveja, é possível escolher entre cervejas sem álcool ou refrigerantes da marca. Mas a entrada de menores de 18 anos não é permitida.

Fábrica da cervejaria Heineken, na cidade de Jacareí, é aberta ao público. Foto: Taba Benedicto/Estadão

“Temos responsabilidade grande no que diz respeito ao consumo responsável. Por isso, defendemos que seja uma atividade praticada por pessoas maiores de idade para que não exista nenhuma influência desses produtos com pessoas que não têm idade para beber”, explica Marina.

O passeio completo dura cerca de duas horas, inclui lugares instagramáveis, visitação na fábrica, conhecimentos sobre o processo da cerveja, interação com cada um dos elementos da bebida (é possível até provar o malte puro) e descontração na sala de degustação.

Chocotour

Começo do Chocotour tem explicações de segurança de toda a área fabril Foto: Taba Benedicto/Estadão

Outra fábrica na Dutra é a da Nestlé, em Caçapava, altura do km 128 da rodovia. Ali também existe o tour privado, o Chocotour.

O tour tem bastante informação sobre a história da marca e de alguns dos chocolates famosos que marcaram época, como o Surpresa, dos anos 1980. Os turistas não podem visitar a fábrica nem fotografar todas as janelas, mas podem observar todo o processo e tirar fotos nos espaços instagramáveis.

O cheiro do chocolate do espaço e o brinde final com alguns dos chocolates mais famosos da marca valem a pena, mas a sensação após a visita é de que faltam mais interações durante o percurso, de cerca de uma hora e meia.

O passeio pode ser feito por crianças a partir de 3 anos de idade e custa R$ 45 (inteira). O ingresso pode ser comprado na hora, pela bilheteria, ou por meio do Sympla (mais recomendado para fins de semana). Normalmente, a equipe oferece quatro horários de manhã e quatro à tarde. No final do passeio, há uma loja com diversos produtos da marca - que não inclui só chocolates, bom lembrar -, mas os valores ou os produtos são próximos ao que é encontrado em supermercados comuns.

Museu Roberto Lee

Mas não é só chocolate que Caçapava oferece. A cidade até tem o título de Capital Nacional do Antigomobilismo graças à importância histórica do acervo de Roberto Lee - nossa próxima indicação de parada.

"Roberto Lee era um engenheiro mecânico, apaixonado por antiguidades mecânicas. Desde muito cedo, ele começou essa paixão por carros antigos, tanto que aos 14 anos deu início a sua coleção e, anos depois, isso se tornou o museu mais importante da América Latina", conta Hudson Moureira, diretor do museu que leva o nome do engenheiro. A história começa no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em 1963. Por ser casado com Maria Pia Matarazzo, decidiu levar, um ano depois, o museu para Caçapava, onde ficava um dos galpões da família Matarazzo, na Fazenda Esperança. A coleção cresceu até que na década de 1970 eram mais de 150 veículos raros e cerca de 250 visitantes semanais. O espaço foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat).

Visão geral do Museu Roberto Lee, em Caçapava Foto: Taba Benedicto/Estadão

Lee morreu em 1975, mas o museu continuou funcionando até 1993, quando teve de ser fechado pelas condições de abandono e depredação do espaço. Em 2011, o acervo foi doado para o município de Caçapava e o acervo foi colocado no Espaço Cultural José Francisco Natali, onde permanece até hoje.

A visita é gratuita (passeios nos finais de semana devem ser agendados previamente) com a presença do historiador Marcus Valério, que conta cada detalhe da história de Lee, dos carros e das diferentes épocas de cada veículo. São justamente o brilho nos olhos e a empolgação de Valério contando cada detalhe que fazem com que você se apaixone por cada um dos veículos.

Parte aberta do Outlet Só Marca, na cidade de Guarulhos Foto: Taba Benedicto/Estadão

Para quem quer fazer compras, o Outlet Só Marcas fica logo no começo da rodovia, em Guarulhos. O espaço conta com 32 lojas, a maioria focada em esportes, com preços de fábrica e descontos progressivos. Ou seja, levando mais de uma peça, a segunda tem redução no valor.

Seguindo na rodovia dá para fazer paradas para comer tanto na Madero Ecoparada (km 179) ou no Graal Market (km 181). Mas, se alongar o passeio, você encontra o Restaurante Fazenda São José dos Campos, na cidade de mesmo nome. A comida caseira pode ser servida modo buffet à vontade por R$ 29,90 por pessoa e a partir das 17h começa o rodízio de pizza.

Em São José você também encontra o Memorial Aeroespacial Brasileiro. O espaço de 75 mil m² foi criado em 2004 com o objetivo de preservar a história da indústria aeroespacial do Brasil e até hoje busca ensinar mais dessa área para o público. A visita é gratuita e feita de maneira autônoma, mas há diversos funcionários que podem tirar as dúvidas dos visitantes, assim como placas explicativas.

Serviço

Heineken Inside The Star

Endereço: Avenida Pres. Humberto Castelo Branco, 2911 - Jacareí

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira: às 10h e 14h; Sexta-feira: às 9h30, 11h e 14h; Sábados: às 9h30, 11h,13h30 e 15h

Instruções: Por ser um ambiente industrial, é proibida a entrada de pessoas usando sapatos de salto, calçados abertos como chinelos ou sandália, vestidos, saias, shorts ou bermuda.

Compre aqui.

Chocotour Nestlé

Endereço: Av. Henry Nestlé - Caçapava

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 17h (última entrada às 15h); Sábado das 09h às 14h (última entrada às 11h15).

Instruções: É obrigatório o uso de calçados fechados, sendo proibido chinelos e salto. Não é permitido uso de shorts, vestidos e saias acima da altura dos joelhos, assim como trajes de banho, camisetas regatas, curta e com decotes.

Compre aqui.

Museu Roberto Lee

Endereço: R. Santo Antônio - Caçapava

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 16h30. Visitas de final de semana devem ser agendadas previamente via telefone.

Mais informações: (12) 3653-2603

Outlet Só Marcas

Endereço: Rod. Pres. Dutra, KM 222

Horário de funcionamento: todos os dias, das 9h às 21h

Memorial Aeroespacial Brasileiro

Endereço: R. Dra. Tânia Lis Tizzoni Nogueira, s/nº - São José dos Campos

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 17h

Mais informações: (12) 3947-6014