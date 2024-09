Vídeo: apagão em SP foi causado por pipa que atingiu subestação em Guarulhos; veja

Uma pipa atingiu uma subestação da Eletrobras em Guarulhos, provocando dois curtos-circuitos e o apagão que afetou quase um milhão de moradores de São Paulo e da cidade da região metropolitana durante mais de duas horas, no último sábado, 31. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 2, pela Eletrobras, maior empresa de geração de energia do País, privatizada em 2022.

Os dois curtos-circuitos aconteceram na subestação Guarulhos, com um intervalo de 12 segundos, e possivelmente foram provocadas pela mesma pipa: o corpo do objeto causou o primeiro problema, e a rabiola (linha que tem uma ponta amarrada no corpo da pipa e serve para dar estabilidade durante o voo) provocou o segundo.

“Às 17h30 (do sábado), o corpo de uma pipa atinge o primeiro barramento da subestação. O curto circuito gera o acionamento dos sistemas de proteção que impedem danos maiores aos equipamentos e desligam o primeiro barramento. Doze segundos depois, uma rabiola construída com linha metálica, contendo alumínio em sua composição, atinge o segundo barramento e causa um novo curto-circuito nesse último. O acionamento de equipamentos de proteção ocorre novamente conforme previsto e leva ao desligamento total da subestação, composta por dois barramentos”, afirma nota divulgada pela Eletrobras.

Cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Carlos Sampaio ficou totalmente sem luz no fim da tarde do sábado Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE Os dois curtos-circuitos causaram a falta de luz que atingiu diversos bairros da capital, principalmente das zonas norte, leste e central, e de Guarulhos e causou reflexos também no transporte público. A avenida Paulista, um dos cartões postais da capital, ficou totalmente às escuras. O metrô, a CPTM e o aeroporto de Guarulhos não foram afetados. A eletricidade só foi restabelecida por volta das 20h pela Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo, e pela EDP, responsável pela mesma tarefa em Guarulhos.

“A Enel Distribuição São Paulo informa que, por volta das 20h, após a recomposição de cargas pela empresa transmissora, normalizou o fornecimento de energia para todos os clientes que tiveram o serviço afetado nesta tarde (de sábado)”, afirma nota da concessionária paulistana. Também em nota, a EDP disse que “garantiu o restabelecimento de 100% das regiões afetadas às 19h37″.

Segundo a Eletrobras, em 2023 foram registrados cinco incidentes provocados por pipas em subestações. “Soltar pipas ou balões e fazer queimadas em locais próximos a linhas de transmissão é um risco de vida para as pessoas e também um risco para o funcionamento da rede elétrica”, alerta a empresa, na nota.