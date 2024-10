Vídeo: Artistas se acidentam durante exibição no globo da morte em circo em SP

Três artistas que se exibiam dentro do globo da morte bateram entre si enquanto faziam acrobacias de moto, durante um espetáculo de circo em Bauru, no interior de São Paulo, no último domingo, 13. O acidente foi filmado por espectadores e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

O acidente ocorreu durante uma exibição do circo Stankowich. Depois de mais de dois minutos de apresentação, três dos artistas batem e caem. Eles são auxiliados por funcionários do circo, que retiram os artistas de dentro do globo. O quarto piloto segue em movimento, mas o show é encerrado.

Propaganda dos espetáculos do circo em Bauru: no último domingo, acidente com artistas no Globo da Morte Foto: circostankowichpink Via Instagram

A reportagem tentou contato com a direção do circo, sem sucesso. Segundo o UOL, representantes do circo informaram que todos os artistas estão bem e já retomaram as exibições.