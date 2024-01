Anvisa proíbe lotes da fórmula infantil Nutramigen LGG; veja quais são

Segundo a Anvisa, quem utiliza produtos da marca Nutramigen LGG deve verificar o lote impresso no rótulo da embalagem. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, ele não deve ser utilizado ou oferecido para o consumo por bebês. A pessoa pode entrar em contato com o estabelecimento onde adquiriu a fórmula para mais informações.

“O consumidor deve ficar atento e somente adquirir produtos com procedência conhecida e registrados na Anvisa. Produtos importados não registrados são considerados irregulares. Recomenda-se também que os consumidores evitem comprar fórmulas infantis importadas por meio de comércio eletrônico, devido à dificuldade em conhecer a origem e a regularidade do produto”, disse a Anvisa. Para confirmar o registro do produto, é possível consultar a base de dados disponível no portal da agência.

Orientações para o uso de fórmulas infantis de maneira segura

Somente utilize fórmulas infantis com orientação de um profissional de saúde habilitado, como médico pediatra ou nutricionista, de acordo com a Anvisa. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais e de maneira exclusiva até os seis meses de vida.