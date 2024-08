Bebidas sem álcool fazem bem? São seguras para todos? Tire dúvidas

Esse crescimento provavelmente decorre da crescente conscientização sobre os danos do álcool à saúde e de um interesse cada vez maior em sobriedade e moderação. Um estudo recente revelou que a curiosidade, o cuidado com a saúde e o desejo de evitar os efeitos negativos do álcool (como a ressaca) estavam entre os principais motivos das pessoas para consumir bebidas sem álcool. Atualmente também há muito mais – e melhores – opções não alcoólicas no mercado.

Então, até que ponto as bebidas não alcoólicas (ou “NA”) são mais saudáveis do que as tradicionais? Elas são seguras para todo mundo? E será que elas contêm outros ingredientes aos quais as pessoas devem ficar atentas?