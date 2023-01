Campinas pede ajuda a cidades vizinhas para combater dengue

CAMPINAS - O prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), cobrou nesta terça-feira, 15, dos prefeitos da região metropolitana de Campinas (RMC) medidas conjuntas de combate à dengue, para evitar a sobrecarga no sistema de saúde municipal e o avanço da doença. Com 5,1 mil casos na cidade, uma morte confirmada e outras seis em investigação, Campinas é o principal foco da doença no Estado.

"Mais de 30% dos casos atendidos na rede são de pessoas de outras cidades da região", afirmou o prefeito. "Campinas é uma cidade que faz divisa com vários municípios da região metropolitana e também é uma cidade que recebe todos os dias muitas pessoas da RMC, então é importante que cada município tome as medidas necessárias no combate à dengue", disse Donizette, durante reunião do Conselho da RMC, em Pedreira.

Donizette citou entre as medidas adotadas em Campinas a liminar obtida na Justiça que autoriza os agentes de saúde a entrarem em qualquer imóvel desabitado, fechado, abandonado ou com acesso não permitido pelo proprietário para combater os focos do mosquito transmissor.

Segundo ele, o foco do combate à dengue deve ser na redução da proliferação da doença e na assistência aos doentes.

"É importante que cada município busque fazer o tratamento daquelas pessoas que estão com a doença na cidade. Nós fizemos uma avaliação, das pessoas atendidas e está tendo uma sobrecarga de pacientes da região nos nossos serviços de saúde. Neste momento que nosso sistema está sobrecarregado é muito importante que cada município tenha o seu sistema de saúde voltado para o atendimento dos casos de dengue", completou.

Uma primeira medida aprovada nesta terça-feira, 15, foi a realização de campanha de conscientização que será feita regionalmente.