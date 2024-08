CFM: Confira os vencedores da eleição 2024

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou na noite desta quarta-feira, 7, os vencedores da eleição para a gestão 2024-2029. Veja abaixo as chapas mais votadas.

A votação foi realizada de forma online e 75,22% dos 543.395 médicos aptos a votar, 408.748 profissionais, escolheram seus candidatos. Cada Estado e o Distrito Federal elegeram dois conselheiros federais (um titular e um suplente), totalizando 54 representantes, que tomarão posse em 1º de outubro de 2024, ao lado de dois representantes indicados pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Sede do Conselho Federal de Medicina (CFM) em Brasília Foto: Divulgação/CFM

Segundo o CFM, todo o processo eleitoral foi auditado pela empresa The Perfect Link. Representantes externos, incluindo membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), também acompanharam o pleito como observadores.

“Foi uma eleição tranquila, no sentido de ter muita transparência“, disse Talita Machado, observadora pelo Confea, na cerimônia de divulgação dos resultados.

Como mostrou o Estadão, o teor ideológico prevaleceu nas campanhas para a eleição, e até a disputa presidencial americana contaminou as discussões.

“O processo transcorreu sob os signos da transparência e da segurança“, avaliou José Hiran da Silva Gallo, atual presidente do CFM.

Acre

Chapa 2: UNIÃO E ÉTICA (71,14% dos votos válidos)

TITULAR: DILZA TERESINHA AMBROS RIBEIRO, CRM-AC 188

SUPLENTE: ALESSANDRE GOMES DE LIMA, CRM-AC 1.806





Alagoas

Chapa 1: UNIDOS PELA MEDICINA, COMPROMETIDOS COM O FUTURO (100% dos votos válidos)

TITULAR: EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI, CRM-AL 1.263

SUPLENTE: ALCEU JOSÉ PEIXOTO PIMENTEL, CRM-AL 1.390





Amazonas

Chapa 1: ÉTICA E UNIÃO (46,96% dos votos válidos)

TITULAR: ADEMAR CARLOS AUGUSTO, CRM-AM 1.076

SUPLENTE: NIVALDO AMARAL DE SOUZA, CRM-AM 924





Amapá

Chapa 2: ÉTICA E COMPROMISSO COM A MEDICINA (40,94% dos votos válidos)

TITULAR: EDUARDO MONTEIRO DE JESUS, CRM-AP 979

SUPLENTE: IVNA DEISE DA SILVA AMANAJÁS, CRM-AP 1.294





Bahia

Chapa 2: EM DEFESA DA MEDICINA (34,14% dos votos válidos)

TITULAR: MAÍRA PEREIRA DANTAS, CREMEB 12.443

SUPLENTE: ANTONIO EDSON SOUZA MEIRA JÚNIOR, CREMEB 22.137





Ceará

Chapa 1: EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO (56,37% dos votos válidos)

TITULAR: JOSÉ ALBERTINO SOUZA, CREMEC 3.224

SUPLENTE: LEONARDO JOSÉ ARAÚJO MACÊDO DE ALCÂNTARA, CREMEC 10.914





Distrito Federal

Chapa 1: REUNIR & TRABALHAR (50,40% dos votos válidos)

TITULAR: ROSYLANE NASCIMENTO DAS MERCÊS ROCHA, CRM-DF 13.019

SUPLENTE: SÉRGIO TAMURA, CRM-DF 7.434

Espírito Santo

Chapa 1: TRABALHO E EFICIÊNCIA: SUA VOZ NO CFM (46,30% dos votos válidos)

TITULAR: CARLOS MAGNO PRETTI DALAPICOLA, CRM-ES 2.483

SUPLENTE: ANTÔNIO CARLOS SANCHES DE OLIVEIRA JUNIOR, CRM-ES 5.505





Goiás

Chapa 1: UNIÃO DE VERDADE - CIÊNCIA, ÉTICA E VALORES (51,15% dos votos válidos)

TITULAR: WALDEMAR NAVES DO AMARAL. CRM-GO 4.807

SUPLENTE: MARCELO PRADO, CRM-GO 10.212





Maranhão

Chapa 1: ÉTICA COM RESPONSABILIDADE (62,37% dos votos válidos)

TITULAR: NAILTON JORGE FERREIRA LYRA, CRM-MA 1.586

SUPLENTE: LEOPOLDINA MILANEZ DA SILVA LEITE, CRM-MA 3.045





Minas Gerais

Chapa 1: PELO ATO MÉDICO - FALE 33 (69,76% dos votos válidos)

TITULAR: ALEXANDRE DE MENEZES RODRIGUES, CRM-MG 35.855

SUPLENTE: CIBELE ALVES DE CARVALHO, CRM-MG 27.114





Mato Grosso do Sul

Chapa 2: DEFESA DA VIDA E AUTONOMIA MÉDICA (61,45% dos votos válidos)

TITULAR: MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO, CRM-MS 2.517

SUPLENTE: FLÁVIO FREITAS BARBOSA, CRM-MS 7.494





Mato Grosso

Chapa 1: DIOGO E LUCIANO (63,15% dos votos válidos)

TITULAR: DIOGO LEITE SAMPAIO, CRM-MT 6.063

SUPLENTE: LUCIANO AQUINO DE FARIA, CRM-MT 3.849





Pará

Chapa 2: COMPETÊNCIA: AVANÇO E VALORIZAÇÃO (62,54% dos votos válidos)

TITULAR: HIDERALDO LUIS SOUZA CABECA, CRM-PA 6.905

SUPLENTE: MARIANE CORDEIRO ALVES FRANCO, CRM-PA 4.274

Paraíba

Chapa 1: A GENTE SABE QUEM FAZ! (69,35% dos votos válidos)

TITULAR: BRUNO LEANDRO DE SOUZA, CRM-PB 6.312

SUPLENTE: ANTÔNIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO, CRM-PB 5.260





Pernambuco

Chapa 3: MOVIMENTO E ÉTICA (41,19% dos votos válidos)

TITULAR: EDUARDO JORGE DA FONSÊCA LIMA, CRM-PE 8.835

SUPLENTE: LEILA KATZ, CRM-PE 11.801





Piauí

Chapa 1: DIGNIDADE MÉDICA (72,19% dos votos válidos)

TITULAR: YÁSCARA PINHEIRO LAGES PINTO, CRM-PI 1.644

SUPLENTE: WILLIAMS CARDEC DA SILVA, CRM-PI 5.352





Paraná

Chapa 2: MEDICINA PRA FRENTE (39,33% dos votos válidos)

TITULAR: ALCINDO CERCI NETO, CRM-PR 16.282

SUPLENTE: VIVIANA DE MELLO GUZZO LEMKE, CRM-PR 11.173





Rio de Janeiro

Chapa 2: CAMPEÃ DE ENTREGAS AOS MÉDICOS (33,04% dos votos válidos)

TITULAR: RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE, CRMRJ 52-71147-0

SUPLENTE: JOÃO HÉLIO LEONARDO DE SOUZA, CRMRJ 52-43853-6





Rio Grande do Norte

Chapa 1: UNIÃO DA MEDICINA (55,99% dos votos válidos)

TITULAR: JEANCARLO FERNANDES CAVALCANTE, CRM-RN 3.351

SUPLENTE: MARCOS LIMA DE FREITAS, CRM-RN 2.396





Rondônia

Chapa 1: MÉDICOS UNIDOS, PELA MEDICINA, PELA ÉTICA, POR RONDÔNIA, PELO BRASIL. (100% dos votos válidos)

TITULAR: JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO, CRM-RO 197

SUPLENTE: CLEITON CASSIO BACH, CRM-RO 2.155





Roraima

Chapa 1: ÉTICA E COMPROMISSO (59,20% dos votos válidos)

TITULAR: DOMINGOS SÁVIO MATOS DANTAS, CRM-RR 1.217

SUPLENTE: NAZARENO BERTINO VASCONCELOS BARRETO, CRM-RR 289





Rio Grande do Sul

Chapa 2: AUTONOMIA-VALORIZAÇÃO-RESPEITO (43,53% dos votos válidos)

TITULAR: CARLOS ORLANDO PASQUALOTTO FETT SPARTA DE SOUZA, CREMERS 34.416

SUPLENTE: GERSON JUNQUEIRA JUNIOR, CREMERS 16.392





Santa Catarina

Chapa 1: NOVO CFM (72,20% dos votos válidos)

TITULAR: GRAZIELA SCHMITZ BONIN, CRM-SC 9.185

SUPLENTE: MARCELO LEMOS DOS REIS, CRM-SC 8.310





Sergipe

Chapa 1: CFM DEMOCRÁTICO E PARTICIPATIVO (43,63% dos votos válidos)

TITULAR: JOSÉ ELERTON SECIOSO DE ABOIM, CRM-SE 1.646

SUPLENTE: ANA JOVINA BARRETO BISPO, CRM-SE 1.751





São Paulo

Chapa 2: FORÇA MÉDICA (37,98% dos votos válidos)

TITULAR: FRANCISCO EDUARDO CARDOSO ALVES, CRM-SP 115.103

SUPLENTE: KRIKOR BOYACIYAN, CRM-SP 18.566





Tocantins

Chapa 1: SEGUIMOS RENOVANDO, JUNTOS! (65,65% dos votos válidos)

TITULAR: ESTEVAM RIVELLO ALVES, CRM-TO 3.113

SUPLENTE: MARCOS MENEZES FREITAS DE CAMPOS, CRM-TO 2.532