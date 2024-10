Como oferecer terapias avançadas e caras para a população?

Existe uma equação difícil de resolver quando o assunto é saúde. Nos últimos anos, medicamentos e terapias revolucionárias, como o Zolgensma — primeira terapia gênica incorporada ao SUS e considerado o medicamento mais caro do mundo — e o CAR-T — que usa as células do próprio paciente para tratar tumores —, começam a se tornar realidade. No entanto, para tratar um único paciente, milhões podem ser necessários.

O que os torna tão caros? Segundo especialistas que participaram do Summit Saúde e Bem-Estar, promovido pelo Estadão nesta segunda-feira, 14, isso tem relação com os anos de pesquisa e investimentos necessários. Além do mais, muitas dessas tecnologias não são desenvolvidas no Brasil, ou seja, há uma carga do próprio dólar.

Um novo olhar

Renato Porto, presidente executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), destaca que olhar apenas para o valor nominal de um produto não é suficiente. "Ao falar de preço e de valor do medicamento, é preciso também que a gente dê um passo adiante e entenda quanto vale este investimento em saúde." "O pior custo que nós vamos ter é quando tiver um medicamento inovador disponível para população em algum outro lugar do mundo, e não ter aqui. Esse é um grande custo que nós precisamos evitar", alertou Porto.

Nesse sentido, Fábio Guimarães, value & access and pricing head da Novartis Brasil, que comercializa o Zolgensma, lembrou que, quando ele recebeu aval da Conitec, comitê que avalia custo e benefício para indicar ao Ministério da Saúde a incorporação de um medicamento ao SUS, calculou-se que, em 7 anos, esse tratamento contra Atrofia Muscular Espinhal (AME) traria economia para o sistema público. “É importante a gente entender o valor de uma perspectiva mais ampla e temporal.”

Segundo Guimarães, atualmente, há discussões com o Ministério da Saúde sobre modelos de acordo de comportamento de risco. Ou seja, o pagamento só é realizado quando alguns desfechos da tecnologia são atingidos. Nesse sentido, ele destaca que é preciso de mais colaboração, não só com o Ministério da Saúde. “Esses modelos de compartilhamento de risco também envolvem o Tribunal de Contas e os órgãos de auditoria do governo (por exemplo).”

Criatividade

Mediante a um orçamento finito para saúde pública, Ana Maria Malik, médica, mestre em Administração, doutora em Medicina e professora titular da Fundação Getúlio Vargas, defende que é preciso ser criativo no que diz respeito à incorporação das tecnologias aos SUS.



“Tecnologia não é só medicamento. Como o recurso é limitado, também é tecnologia saber tomar decisão e definir o que é prioridade”, defendeu.

Vidas

Luciana Holtz de Camargo Barros, fundadora e presidente da ONG Instituto Oncoguia, destacou a demora entre o aval da Conitec, a decisão ou não pela incorporação do Ministério da Saúde e, enfim, a disponibilidade do produto no SUS. Segundo ela, o cenário atual de tratamento para cânceres é muito diferente para quem depende apenas do sistema público e para aqueles que se tratam na rede privada.

“Hoje, tem até uma lista de aproximadamente 10 diferentes tecnologias (contra o câncer) que já tiveram o sim da Conitec e o próximo passo não aconteceu. Pelo menos duas para câncer de mama”, falou. “São mulheres perdendo a chance de serem curadas. São mulheres perdendo a chance de ganhar tempo de vida com qualidade”, disse.

Porto destacou que, de fato, há um descompasso entre receber o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as próximas etapas para tornar um medicamento disponível. “Aprimorar o modelo de incorporação é fundamental. O grande desafio hoje é tirar esse produto do registro e levar ele para as pessoas com a velocidade que se precisa e com a qualidade que se precisa.”

Paciente certo na hora certo

Simone Braggio Forny, diretora médica para Hematologia da Johnson & Johnson Innovative Medicine no Brasil, destaca que não basta só trazer tecnologia. “O ponto fundamental é o que a gente chama de o ‘paciente certo na hora certa’.” “É importante também a gente usar a tecnologia de forma correta. Por exemplo, no Car-T, os grandes centros que estão sendo homologados têm um board de médicos para identificar qual é o paciente correto”, conta. “A boa indicação (de um tratamento) reduz muito o custo para o próprio sistema (de saúde).” “Se não houver educação para treinamento das pessoas que vão utilizar as tecnologias e colocar o conhecimento em favor do paciente, nós estaremos fazendo errado, estaremos jogando dinheiro fora”, complementou Ana Maria.



