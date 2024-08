Como otimizar o treino para melhorar o seu humor

Cientistas já pensaram que a euforia sentida com o exercício vinha exclusivamente das endorfinas, que agem como opioides naturais no cérebro, aliviando a dor. Mas, nas últimas décadas, eles descobriram um coquetel mais complexo de outros “químicos do bem-estar” produzidos durante o movimento.

Cada ingrediente desempenha um papel distinto, mas complementar, comenta Julia Basso, professora assistente na Virginia Tech e diretora de um laboratório que estuda os efeitos do exercício no cérebro. “Esses neuroquímicos estão realmente trabalhando em conjunto”, explica.