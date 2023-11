Como saber se está tudo certo com a menstruação?

THE WASHINGTON POST – “Com que frequência devo ficar menstruada? Ouvi dizer que é a cada 28 dias, mas meu ciclo às vezes é mais longo ou mais curto. Como posso saber se minha menstruação é “normal”?

O que significa uma menstruação ser “normal” varia tanto que não é de surpreender que muitas pessoas não tenham certeza.

Vejamos o caso de uma mulher holandesa comum: ela pode ter cerca de 450 menstruações em sua vida (o que pode somar mais de oito anos inteiros de menstruação). Mas em populações com mais gestações, como o povo Dogon, em Mali, as mulheres podem ter uma pequena fração disso – cerca de 100 menstruações ao longo da vida.

Os cientistas especulam que esse pico no total de menstruações ao longo da vida ocorre em economias desenvolvidas porque menos tempo está sendo gasto com gravidez ou amamentação (ambos suprimem a menstruação). Além disso, a menarca, ou o início da menstruação, está começando em uma idade mais jovem do que nas gerações anteriores.

Isso é muito importante porque o sangramento excessivo e a dor intensa durante a menstruação podem consumir muito mais da vida das mulheres atualmente.

Ciclos considerados normais ocorrem a cada 24 a 38 dias Foto: Atlas/Adobe Stock

O que é uma menstruação normal?

Continua após a publicidade

Então, o que tudo isso significa? Bem, há uma definição de normalidade nos livros didáticos e há o que é normal para você. Às vezes, essas coisas se sobrepõem e, às vezes, não. Mas esses parâmetros da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia são frequentemente usados pelos médicos:

As menstruações normais ocorrem a cada 24 a 38 dias;

O sangramento não dura mais do que oito dias;

Ocorrem com alguma previsibilidade, com variação não superior a nove dias (para pessoas de 26 a 41 anos, não deve ser superior a sete dias);

A quantidade de perda de sangue não lhe parece muito pesada (ou muito leve).

Essa última pode parecer um pouco complicada. Afinal, nós só vivemos em nossos próprios corpos, como saberemos qual quantidade é “pesada demais”?

Os médicos confiam na paciente para nos informar se o sangramento é tão intenso a ponto de ser incômodo para ela. Alguns outros indícios de que a perda de sangue é maior do que o normal incluem:

Você está trocando o absorvente interno ou o tradicional a cada 1-2 horas;

Você frequentemente precisa trocar o absorvente durante a noite;

Você elimina coágulos grandes (maiores que 2,5 centímetros);

Seu médico diagnosticou anemia.

No entanto, depois de analisar todos esses parâmetros, o que é “normal” ainda depende de você.

Continua após a publicidade

“É mais uma questão de como podemos otimizar os períodos para as pessoas”, disse Alison Edelman, professora de obstetrícia e ginecologia da Oregon Health & Science University. “Se algo não estiver funcionando para você, mesmo que sua menstruação seja ‘normal’, você precisa conversar com seu médico sobre isso.”

Como tratar as cólicas menstruais

Um ajuste a ser considerado no caso de cólicas fortes é o horário de uso de seus medicamentos. Os chamados anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como o ibuprofeno, têm como alvo as prostaglandinas – compostos produzidos pelo corpo no início da menstruação que podem causar contrações uterinas dolorosas.

O ibuprofeno não funciona bem para você? De acordo com Edelman, isso pode ocorrer porque muitos de nós estamos acostumados a tomar esses medicamentos quando estamos sentindo dor, mas, nesse momento, os níveis de prostaglandina já estão bastante elevados.

Em vez disso, comece a tomar ibuprofeno um ou dois dias em seu ciclo antes do início das cólicas. “Se conseguirmos atingir esse ponto antes mesmo de as prostaglandinas serem geradas, você poderá ter um melhor controle da dor”, explicou.

Ainda assim, os AINEs não funcionam para todo mundo. As opções para ajudar a controlar as cólicas dolorosas – e descobrir por que elas podem estar ocorrendo – devem ser discutidas com seu médico.

Cólica intensa durante a menstruação afeta a qualidade de vida das mulheres Foto: SB Arts Media/Adobe Stock

Continua após a publicidade

Por que sua menstruação pode variar

Em alguns meses, sua menstruação pode simplesmente não vir. Isso, por si só, pode não ser um grande motivo de preocupação, mas é importante manter o controle porque a menstruação irregular pode ser um sinal de certas condições de saúde. Use um aplicativo de acompanhamento da menstruação no seu telefone, uma planilha, um calendário digital ou um calendário de papel antigo.

Gravidez: A gravidez está sempre no topo da lista de motivos para a ausência de menstruação. Portanto, se você for sexualmente ativa, faça um teste de gravidez. Lembre-se de que você ainda pode ter manchas no primeiro trimestre.

A gravidez está sempre no topo da lista de motivos para a ausência de menstruação. Portanto, se você for sexualmente ativa, faça um teste de gravidez. Lembre-se de que você ainda pode ter manchas no primeiro trimestre. Endometriose : Essa é uma condição extremamente dolorosa em que o tecido uterino cresce fora do útero. Ela pode causar sangramento anormal e é subdiagnosticada, embora afete cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva.

Essa é uma condição extremamente dolorosa em que o tecido uterino cresce fora do útero. Ela pode causar sangramento anormal e é subdiagnosticada, embora afete cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Outros eventos: Alguns outros eventos que causam flutuações na menstruação incluem estresse (como viajar ou se preparar para um grande teste), exercícios extremos, grandes mudanças de peso, alimentação desordenada, uma doença aguda e, é claro, gravidez, amamentação, puberdade e menopausa.

Alguns outros eventos que causam flutuações na menstruação incluem estresse (como viajar ou se preparar para um grande teste), exercícios extremos, grandes mudanças de peso, alimentação desordenada, uma doença aguda e, é claro, gravidez, amamentação, puberdade e menopausa. Vacinação: Como estamos na temporada de vacinas, vale a pena lembrar que a vacinação contra o coronavírus está associada a um pequeno aumento temporário na duração do ciclo e a um risco ligeiramente maior de menstruação mais intensa, conforme demonstrado em estudos de Edelman e sua equipe. Ela observa que essas alterações geralmente desaparecem no primeiro ciclo menstrual pós-vacinação, mas acredita que o público deve estar ciente delas, assim como de quaisquer outros possíveis efeitos colaterais. “Se você não esperasse ter febre alta com a vacina e, de repente, tivesse febre alta com a vacina, pensaria que algo estava muito errado.” Mas ter esse conhecimento pode lhe dar alguma segurança, disse Edelman.

O que eu quero que minhas pacientes saibam

As pessoas com grandes perdas de sangue durante a menstruação geralmente acham que isso é normal porque a mãe e a irmã apresentam os mesmos sintomas. É muito importante que não normalizemos o sofrimento. Dê um passo atrás e avalie seus sintomas de longe. Se eles o estiverem impedindo de fazer – e muito menos de aproveitar – suas atividades diárias, não adie a conversa com seu médico.

*Trisha Pasricha é instrutora de medicina na Harvard Medical School.