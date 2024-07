Dia dos Avós: veja dicas de como se conectar com seus netos adolescentes

É ao redor da mesa da casa dos avós que filhos, irmãos, primos e netos costumam se reunir nas ocasiões especiais, trocando risadas, exaltando os seus sobrenomes e carregando o amor dos patriarcas e matriarcas como bandeira. Por esse e outros motivos, eles têm papel central na formação de laços familiares e construção da personalidade de seus descendentes. Mas, com as dinâmicas familiares em constante transformação, como cultivar essa conexão com os netos, especialmente nos desafiadores anos da adolescência?

Esse tipo de troca pode ser muito positiva para os dois lados. “Os avós transmitem para os filhos e para os netos toda uma herança de como se vive a vida e se encara os problemas”, reflete o psiquiatra Alfredo Cataldo Neto, coordenador do Grupo de Pesquisa Envelhecimento e Saúde Mental (GPESM) do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC do Rio Grande do Sul.

Para os vovôs, a geração mais jovem, como a Z, pode ensinar sobre tecnologia e cuidados na era digital, além de promover um convívio que faz muito bem para a saúde mental, segundo Alyssandra.

Especialistas recomendam uma aproximação gentil, não impositiva, e buscar atividades em comum com os adolescentes, como jogar vídeo game e fazer exercícios físicos

Mas os benefícios vão além. Um estudo realizado por pesquisadores suíços e alemães acompanhou mais de 500 pessoas com idade acima de 70 anos entre 1990 e 2009. Os resultados revelaram que os avós que cuidavam de seus netos apresentaram uma redução de 37% no risco de mortalidade.

É notável, portanto, que fortalecer esse laço é positivo. Assim, neste Dia dos Avós, os especialistas consultados pelo Estadão dão mais dicas sobre como se conectar com os netos da geração Z. Confira:

Criando laços

Para Alyssandra, um primeiro conselho é descobrir do que os netos gostam, como séries, música, atividades e, inclusive, os seus sonhos. Outro ponto importante é a valorização mútua. Avós e netos devem entender que cada um tem algo a ensinar.

Também, segundo a geriatra e diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) Alessandra Tieppo, é importante ensinar o respeito mútuo.

A médica dá algumas dicas práticas. Segundo ela, fazer atividades físicas juntos pode ser uma excelente forma de se conectar. “Caminhar, andar de bicicleta, nadar. Essas são formas de integração e também de cuidar da saúde. É uma oportunidade para se divertir e criar lembranças vivas tanto para o avô quanto para o neto”, diz.

Já Cataldo Neto aconselha observar os netos adolescentes, buscando entender o que tem acontecido com o jovem, se ele tem se sentido sozinho, como ele está na escola, etc. “Isso aproxima. Quando a gente se sente compreendido, a gente quer voltar a ficar junto com essa pessoa”, conclui o psiquiatra.

Para quem vai começar do zero

O coordenador do Grupo de Pesquisa Envelhecimento e Saúde Mental reforça a importância de os laços virem desde a infância. “Geralmente, avós que se dão muito bem com seus netos adolescentes são aqueles que já têm uma relação muito forte desde a infância”, explica.

Segundo o psiquiatra, se a relação inicial na infância não for muito boa, a conexão pode ser um pouco mais difícil, mas não impossível.

Para esse caminho, Cataldo Neto recomenda uma aproximação afetiva e carinhosa, sem imposição e evitando broncas e correções.

“Eu aconselharia, como muitas vezes faço no meu consultório, uma aproximação compreensiva. Dizer coisas como ‘você deve fazer isso’ ou ‘não pode usar essa saia’ é o papel de pai e mãe. Um avô conquista o seu neto quando ele percebe que, com ele, é compreendido e entendido. É isso que as pessoas buscam nas relações humanas”, resume.

Um laço poderoso

Os especialistas explicam que crianças e adolescentes que convivem com os avós se sentem mais seguros e menos sozinhos. Além disso, os idosos também desviam da solidão e o convívio com os netinhos pode ajudar a liberar neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar.

Para os netos, segundo Alfredo, ter a oportunidade de estar com os avós é também como ter uma ‘segunda opinião’ em suas vidas. “Às vezes, a relação entre um adolescente e seus pais pode ser carregada de conflitos, e uma terceira pessoa nessa relação pode ajudar muito”, diz.

Do ponto de vista dos avós, é uma grande chance de fazer de novo. O psiquiatra reflete: “Quem tem a oportunidade de ter um neto rejuvenesce, pois pode fazer de novo. Quem de nós não gostaria de retornar um pouco ao passado e fazer as coisas de modo diferente? O avô e a avó podem corrigir o que perceberam que poderiam ter feito diferente com os filhos”.

Por outro lado, alguns estudos mostram que a criança que mantém um relacionamento positivo com seus avós tem uma autoestima mais elevada, tem mais facilidade em desenvolver habilidades sociais e comportamentais, conforme completa Alessandra.